Ubytujte se v hotelu Thermal!

Výhled z pokoje Superior na lázeňské centrum | Foto: THERMAL-F, a.s.

Nezapomeňte si do kufru přibalit běžecké boty a ráno si trochu přivstaňte. Bude to stát za to. Pokud se ubytujete v ikonickém Thermalu, po probuzení vás uvítá výhled z pokoje na lázeňské centrum jako na dlani. A co teprve, až se vydáte ven? Protáhněte se před hotelem, nasaďte sluchátka i tempo a vydejte se na svůj ranní běh. Cesta kolem řeky a probouzejících se kolonád vás příjemně naladí na začínající den.

Po návratu vás čeká lahodná hotelová snídaně a rozhodování, jak strávíte svůj den. Můžete se vydat na kole po stezkách krajem, za památkami anebo na výlet po lázeňských vyhlídkách. Třeba těch, které znají jen místní. Zamiřte od Vřídla po žluté k vyhlídce Tři kříže, kde se můžete kochat pohledem na město z nové perspektivy. Nezapomeňte si udělat pár snímků, protože tyto scenérie stojí za zachycení a sdílení s přáteli.

Bazény, ve kterých voda potkává nebe

Další jedinečné záběry ulovíte v bazénech s výhledem na historické centrum. Ty najdete na skále nad Thermalem. Větší bazén má celoročně 30 °C a bazén s vřídelní vodou pak 38 °C. Teplá voda uvolní vaše svaly a vy se můžete ponořit ještě hlouběji do relaxace v hotelovém wellness, kde vám náš zkušený lázeňský personál nabídne několik druhů masáží, zábalů a kosmetických ošetření. Páru upustíte v Saunia Thermal Resortu. Šest druhů saun, saunové rituály a zdravé pochoutky vyladí vaši pohodu na maximum.

Zdroj: THERMAL-F, a.s.

Večer je jako dělaný pro večeři na hotelové terase, odkud můžete pozorovat pulzující noční život anebo vyzkoušet vyhlášený karlovarský „třináctý pramen“.

Jaká bude vaše dovolená?

Začíná se vám v hlavě odehrávat příběh o vaší dovolené? Jak bude vypadat, je jen na vás. Ať už se rozhodnete jakkoliv, hotel Thermal vám nabídne perfektní zázemí pro vaše karlovarská dobrodružství. Objednejte si svůj pobyt v srdci Karlových Varů ještě dnes.

Nápovědu najdete na https://www.thermal.cz/

Pokoj SuperiorZdroj: THERMAL-F, a.s.

Indoor WellnessZdroj: THERMAL-F, a.s.