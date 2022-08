Vinný bar Lot of Wine, který nabízí organická vína, se nachází v samém srdci Prahy, v uličce Týn.

Foto: Lot of Wine

Od podobně zaměřených podniků se odlišuje tím, že jádro nabídky tvoří vína z vlastního vinařství Domaine de Bonaguil na jihozápadě Francie. Jeho vlastníky jsou čeští manželé Daniel a Barbora Donathovi, kteří jsou zároveň spolumajiteli pražského vinného baru Lot of Wine.

Vína šetrná k životnímu prostředí

Hosté mají na výběr z téměř 70 různých vín. Kromě vlastní produkce nabízí podnik také vína z dalších koutů Francie jako Bordeaux, Jura, Alsasko, Champagne, ale také vína z českého vinařství v Kutné Hoře. Všechna mají jedno společné: pochází z vinařství, která jsou organická nebo k organickému způsobu hospodaření inklinují. Pro Domaine de Bonaguil je zásadní respekt k přírodě. Vína zde vznikají původními metodami, jež jsou šetrné k přírodnímu prostředí. Není tedy divu, že majitelé Lot of Wine postavili nabídku baru na vínech vyznávajících obdobnou filozofii.



Díky tomu, že Donathovi dováží do Česka nejen svá vína, ale napřímo také odebírají vína od okolních francouzských vinařů, z nichž mnozí jsou jejich přátelé, je cena vín v Lot of Wine velmi příznivá. A to i navzdory tomu, že je podnik situovaný v centru Prahy a nabídku tvoří většinou malá vinařství. Láhev vína zde pořídíte už od 290 Kč. Wine bar funguje také jako obchod, vybranou láhev si tedy lze odnést s sebou a vypít v pohodlí domova. Při koupi láhve na doma je cena o více než 30 % nižší. Vína, která by hosté při návštěvě neměli minout, jsou bílé Chardonnay Sauvignon, červené Gamay a šumivé Bulles de Bonaguil, všechna z Domaine de Bonaguil.

Francouzské delikatesy

Co se pochutin k vínu týče, i zde je znát vliv Francie. Klobásky, teriny, foie gras či artyčoky pochází od výrobců v okolí Bonaguil, s nimiž mají Donathovi úzké vztahy. Dalo by se tedy říct, že podnik následuje trend lokálnosti, ačkoli trochu jinak, než jsme v moderní gastronomii zvyklí. Specialitou podniku, kterou připravuje šéfkuchařka Svetlana Červenková, jsou obložené krekry. Například s tuňákovou pěnou, kapary a sušenou šunkou nebo s marinovanými ančovičkami a nakládanou cibulkou.



Nečekaně lahodné je spojení broskve s ovčím sýrem a ančovičkou, které by měl vyzkoušet každý, kdo do Lot of Wine zavítá. Na své si ale přijdou i vegetariáni a vegani, na něž Svetlana při tvorbě pohoštění taktéž myslela. Vedle stálé nabídky se na menu pravidelně objevují také ústřice a další sezónní speciality.

Podnik má otevřeno od úterý do soboty od 16 hodin. Pravidelně pořádá také řízené degustace plné zajímavých vín.

Nápovědu najdete na : https://www.lotofwine.cz/

Zdroj: Lot of Wine