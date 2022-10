Zaměstnavatel, který se stará o to, aby měli zaměstnanci k dispozici technologické vybavení na odpovídající úrovni i příjemné a inovativní pracovní prostředí, to je WITTE Automotive.

Spokojení zaměstnanci jsou nás primární, z toho důvodu, v uplynulých měsících v rámci naší společnosti, proběhlo oficiální otevření nově zrekonstruovaných kancelářských prostor a odpočinkových zón pro naše zaměstnance. Celkový koncept měl za cíl změnit význam pracovního prostoru a vytvořit prostředí vhodné nejen pro návrat z home office, ale i pro lidsky příjemné změny v prostředí práce v závodě.

Celá rekonstrukce probíhala pod dohledem užšího vedení závodu WITTE Ostrov ve spolupráci s externími firmami. Nový vzhled postupně dostanou i ostatní kanceláře v rámci plánované proměny v závodech WITTE Automotive CZECHIA.

O společnosti WITTE Automotive

WITTE Automotive - klíčové koncepty pro automobilový svět!

V současné době lze výrobky WITTE nalézt ve všech známých značkách automobilů. Díky inovativním řešením a technologickému know-how WITTE inspiruje své zákazníky z automobilového průmyslu po celém světě již mnoho desetiletí. WITTE pro ně vyvíjí a vyrábí nejen zamykací a ovládací systémy, ale také pohony klapek a dveří, zámky sedadel a kamerové moduly. Specializovaná kompetenční centra pro plasty, lisování a tlakové lití zajišťují špičkový výkon z pohledu funkčnosti, kvality, ekologie a ceny.

Kromě čtyř poboček v Německu má WITTE Automotive zastoupení v celé Evropě, a to v České republice, Bulharsku, Švédsku a Francii. Společnost WITTE Automotive je celosvětově přítomna v USA, Mexiku, Brazílii, Číně, Japonsku, Koreji a Indii jako součást aliance VAST (Vehicle Access Systems Technology Alliance).

Další informace a nápovědu naleznete na https://www.witte-automotive.cz/

Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 3 výherce, který obdrží dárkové předměty WITTE v celkové hodnotě 5.100,- Kč.

1. vylosovaný vyhrává_ Zimní vesta + mikina s logem WITTE + drobné reklamní předměty (univerzální klíč – žeton do košíku, otvírák lahve, čistící hadřík na display mobilního, magnet ve tvaru auta s logem) ve výši 2.500 Kč.

Zdroj: WITTE Nejdek, spol. s r.o.2. vylosovaný vyhrává_ Zimní vesta s logem WITTE + drobné reklamní předměty (univerzální klíč – žeton do košíku, otvírák lahve, čistítko na display mobilního telefonu, magnet ve tvaru auta s logem) ve výši 1.600 Kč.

3. vylosovaný vyhrává_ Mikina s logem WITTE + drobné reklamní předměty (univerzální klíč – žeton do košíku, otvírák lahve, čistící hadřík na display mobilního, magnet ve tvaru auta s logem) ve výši 1.000 Kč.