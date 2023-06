Hotel Jezerka, který se nachází v srdci Železných hor, je koncipován jako místo, kde se prolínají jak rekreační pobyty, tak kongresová setkání. V letních měsících se hotel mění v ideální místo pro trávení rodinné dovolené s bohatým animačním programem nejen pro děti a spoustou relaxace v jednom z nejmodernějších Wellness center v České republice.

Na letní dovolenou se většinou těšíme celý rok a pečlivě vybíráme její místo, tak aby si ji užil každý člen rodiny. Děti se většinou těší na velký bazén a rodiče doufají, že budou mít alespoň chvilku pro sebe, že jejich děti někdo zabaví a oni si užijí relaxaci a odpočinek. Pokud jsou Vaše požadavky na dovolenou podobné, tak hotel Jezerka je pro Vás tím pravým místem, neboť nabízí mimo jiné i animační program, který je pečlivě tvořen napříč generacemi.

Hotel disponuje velkou nabídkou venkovních aktivit. Dominantou je vyhřívaný venkovní bazén s brouzdalištěm, hosté mají rovněž možnost využít tři venkovní hřiště (antukové, multifukční a beachvolejbalové) a horolezeckou stěnu. Okolí je jako stvořené k vycházkám, pokud však nebude mít chuť vyrazit ven za poznáním pěšky, tak Vám zapůjčíme kola nebo elektrokola, koloběžky či segwaye. O pestrost aktivit v hotelu se nemusíte bát ani ve špatném počasí. Uvnitř hotelu se nachází bazén se slanou vodou, bowling, laserová i ostrá střelnice, dále golfový trenažer, squash, stolní tenis či dětský koutek.

Ať už jsou Vaše představy o relaxaci jakékoliv, tak ve Wellness&Spa na Jezerce získává pojem „relaxovat“ zcela jiné rozměry, což není dáno jen rozlohou centra (800 m2). Už při otevření vstupních dveří na Vás doslova dýchne atmosféra nejklidnější části hotelu. V jednom z nejmodernějších wellness center v České republice naleznete finskou, tropickou i biosaunu, dále solnou lázeň, tepidarium, vířivky a odpočívárny. Ve Vital baru Vám připraví nápoje z čerstvého ovoce.

Hotelové wellness centrum díky velkoryse řešenému prostoru zaručuje všem svým návštěvníkům komfort a příjemnou atmosféru. Budete-li si však přát naprosté soukromí, můžete zvolit jednu z privátních zón.

Při přípravě pokrmů pro naše hosty dbáme na kvalitu surovin a pestrost nabídky. Spolupracujeme s regionálními výrobci a není pro nás problém vyhovět jakýmkoliv specifickým požadavkům hostů, ať už se jedná o diety či o jiné požadavky na přípravu pokrmů. Pokud Vám po obědě bude chybět sladká tečka, tak Vás jistě potěší tradiční i netradiční zákusky připravené v naší hotelové cukrárně.

Hotel Jezerka je atraktivní nejen nabídkou služeb, ale i svojí polohou. Nachází se v chráněné krajinné oblasti Železné hory a v těsné blízkosti sečské přehrady. Okolní příroda si Vás získá krásnými výhledy a dokreslí celkový dojem z pobytu. O této skutečnosti je však nejlepší se přesvědčit osobně.

Nápovědu najdete na https://www.jezerka.cz/

Zdroj: Hotel Jezerka s.r.o.Ze všech správných odpovědí vybereme 1 výherce, který se může těšit na balíček "Letní wellness pobyt" obsahující: Ubytování pro 2 osoby na dvě noci v pokoji standart včetně polopenze, neomezený vstup do vnitřního bazénu s vířivkou, parní saunou a infrakabinou, vstup do wellness&spa centra na 90 minut/osoba/noc ( platí pro osoby starší 15 let), neomezený vstup do venkovního bazénu v celkové ceně 8.248 Kč.