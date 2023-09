Lákavý výlet do BRuNO family parku

Komerční sdělení

BRuNO family park je moderní brněnský zábavní park. Do moravské metropole láká rodiny s dětmi z celé republiky. Je to ideální místo na celodenní výlet v libovolném ročním období. Park je rozdělený na vnitřní a venkovní část. Venkovní část je konečně otevřena. V provozu je za vhodného počasí od jara do podzimu. Vnitřní část funguje celoročně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Foto: IMOS facility, a.s.