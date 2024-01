Prožijte nezapomenutelné dny plné zážitků a relaxace, a to za každého počasí.

Kam vyrazit s rodinou za zimním dobrodružstvím a zároveň si užít i vzácných chvilek odpočinku? Nechte se hýčkat v hotelu Astoria!

Hotel Astoria je správná volba pro všechny, kteří chtějí relaxovat ale i trávit čas v přírodě a zažít trochu adrenalinu.

Hotel se nachází přímo v srdci jáchymovských lázní. Moderně zařízené pokoje a rodinné apartmány nabízí svým klientům veškerý komfort.

Součástí hotelu je prosklená restaurace U Vodopádu, která nabízí chutné pokrmy české i mezinárodní kuchyně a z níž se lze kochat příjemným výhledem do lázeňského parku. Hotel nabízí parkování a úschovnu lyží. Pestrá nabídka výletů do okolí a procházek do krušnohorských lesů je příjemným bonusem pobytu v hotelu Astoria.

Pouhé 3 kilometry od hotelu se nachází dolní stanice lanovky Skiareálu Klínovec, který je jedním z největších lyžařských středisek v Čechách. Rodiny s dětmi zde mohou využít lyžařskou školku či oblíbený snowtubing na Božím Daru.

Po celém dni na vymrzlé sjezdovce si můžete odpočinout v Lázeňském centru Agricola, které se nachází přímo naproti hotelu Astoria. Najdete zde krytý bazén s brouzdalištěm a super rychlým tobogánem, který Vaše děti určitě zabaví. Je tu však něco i pro ty, kteří preferují teplejší vodu a trochu toho relaxu, rehabilitační bazének s vodou o teplotě kolem 32 °C a ještě teplejší dvě vířivky, kde si za doprovodu hojného bublání skutečně odpočinete. Vyzkoušet tu můžete také úžasný, a hlavně velmi zdraví prospěšný Kneippův chodník, kde za pomoci chůze po oblých kamíncích, střídaní studené a teplé vody aktivně stimulujete krevní oběh. Společně si pak všichni můžete dopřát solnou jeskyni, která působí blahodárně na celý organismus.

Jedinečný zážitek umocní návštěva unikátního Saunového dolu, který nenajdete nikde jinde v České republice. Jde o komplex několika saun, v němž najdete esenciální parní saunu se 100% vlhkostí, infrasaunu se solným panelem, voňavou bylinkovou saunu nebo finskou saunu s teplotou v rozmezí 80 a 100 °C, díky které posílíte organismus a celkovou imunitu.

To vše v prostředí, které Vám představí kouzlo zdejších hornických památek zapsaných na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Už víte, kam se vydáte?

Lázně Jáchymov je místo pro Vaši kouzelnou dovolenou. Využijte wellness balíčků za zvýhodněnou cenu, více informací a nápovědu na soutěžní otázku najdete na Official Website Ze sjezdovky do wellness by Axxos Hotels

Ze všech správných odpovědí vybereme 1 výherce, který se může těšit na balíček Relax Astoria.

Balíček obsahuje:

2x ubytování s polopenzí pro 2 osoby

1x bazén + Saunový důl (90 min.) v lázeňském centru Agricola

1x thajská aroma masáž 20 min.

1x prohlídka ve štole Astoria

zdarma úschovna lyží a kol

