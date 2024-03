Legendární Slunce, seno, jahody se po 40 letech vrátí do Hoštic

Generacemi milovaná legendární komediální trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno se po 40 letech vrátí na místo činu, přímo do jihočeských Hoštic! Stane se tak u příležitosti 40. výročí od premiéry filmu Slunce, seno, jahody, v sobotu 6. července. Hoštice se doslova přes noc převléknou do podoby, jak je známe z filmu, aby opět přivítaly jak režiséra Zdeňka Trošku, tak i hlavní herecké hvězdy Jiřího Lábuse, Jaroslavu Kretschmerovou, Broňka Černého, Petru Pyšovou, a dokonce i autora hudby Karla Vágnera. Hoštice tak oslaví 40 let od premiéry filmu, který celý fenomén Slunce, seno a malebné jihočeské vesnice odstartoval, skutečně ve velkém stylu – echt rodinným festivalem Slunce, seno 40!

