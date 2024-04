Švýcarsko, země překypující přírodní i kulturní rozmanitostí, dokáže splnit všechna vaše přání s výjimkou moře. Avšak i přes absenci mořských břehů nehrozí nedostatek příležitostí ke koupání.

Pěší turistika Mürren-Schilthorn | Foto: copyright Schilthornbahn AG

Své úsilí věnuje Švýcarsko dlouhodobě minimalizaci uhlíkové stopy – horské železnice, poháněné elektřinou z vodní energie a vybavené důmyslnými systémy rekuperace, jsou jen jedním příkladem tohoto úsilí. Lokální potraviny a sezónní nabídky patří k běžnému standardu. Země je nejen nádherná, ale také bezpečná, a snadno dosažitelná autem, vlakem, autobusem i letadlem. A co se týče obav z vysokých nákladů, i to lze překonat vhodným výběrem ubytování.

Přesto zůstává otázkou, kam se vydáte. Zde jsou tři tipy pro vaši letní dovolenou:

Region Lucernského jezera

Začněte v srdci Švýcarska, v regionu Lucernského jezera, kde se Švýcarsko zrodilo. Můžete zde zažít vše, co k obrazu Švýcarska patří. Představte si kouzelné město Lucern ležící na břehu stejnojmenného jezera. Správný německý název je Vierwaldstättersee, v překladu Jezero čtyř lesních kantonů, které v roce 1291 na louce Rütli na břehu jezera Švýcarské spříseženectvo založili. Z Lucernu se sem můžete vydat některou z dvaceti lodí, které brázdí vody jezera. Okružní plavba by ve vašem itineráři určitě chybět neměla, vybírat můžete od nejkratší hodinové až po nejdelší 5,5 hodinovou, kdy projedete celé jezero. Lucern samotný vám nabídne pohled na ikonický Kapličkový most, půvabné staré město, výhledy z hradeb, řadu koncertních festivalů i jedinečnou sbírku výtvarných děl Nadace Rosengart a také prohlídku nejnavštěvovanějšího muzea Švýcarska – Verkehrshaus der Schweiz – muzea mobility s řadou rozličných pavilonů a mnoha interaktivními exponáty. Rezervujte si alespoň 3 hodiny.

Přístav a loď MS Diamant v LucernuZdroj: copyright SGV/Emanuel Ammon/AURA

Krásu jezera i celého regionu spoluvytvářejí i okolní hory, na které navíc jezdí unikátní lanovky a horské železnice. Vyzkoušejte nejstrmější zubačku světa na Pilatus nebo nejstarší zubačku Evropy na Rigi. Ale jsou tu i další jedinečné – první otáčecí lanovka na Titlis, nejstrmější pozemní světa na Stoos, nebo Cabrio lanovka na Stanserhorn.

Lucern, Chapel mostZdroj: copyright Claire Droppert / @claireonline

V regionu nepřijdou zkrátka ani vaše chuťové pohárky, zajděte si do čokoládovny Aeschbach Chocolatier, kde se dozvíte o procesu výroby čokolády, kam můžete i nahlédnout a sami si také tabulku sladké pochoutky vyrobit podle vaší vlastní představy. Tradiční sýrárna Alp Chäserenholz vás čeká kousek pod vrcholem Rigi Kulm. I tady můžete nahlédnout do výroby a přímo na místě také ochutnat. Nezapomeňte zajít i na sobotní trh v Lucernu, kde vás čeká ochutnávka všech regionálních specialit i pestrá paleta květů. Novinkou je poté zmrzlinový workshop v Lucernu u Max Chocolatier, kdy si pod dohledem zkušených mistrů čokolády vyrobíte sorbety netušených chutí.

Region Jungfrau

Jestli cílíte v první řadě na vysokohorskou turistiku, chcete vidět ledovce, kochat se vodopády a dát si nějakou ferátku, bude pro vás ideální region Jungfrau. Na své si tu přijdou i milovníci legendárních švýcarských železnic. Jungfraubahnen je dopraví na nejvýše položenou železniční stanici Evropy na Jungfraujoch – Top of Europe ve výšce 3.454 m n. m. Sem touží zajet turisté z celého světa, takže tady nějakou romantiku nečekejte. Jakmile se ale vydáte z hlavní trasy pěšky, budete tu sami vy a hory a pár dalších nadšenců z řad Švýcarů.

Pilatus ozubnicová železnice in the donkey wallZdroj: copyright PILATUS-BAHNEN AG

Pokud se chcete dosyta pokochat výhledem na majestátní trojici Eiger, Mnich a Jungfrau, vyjeďte si na protilehlý vrchol Schilthorn – Piz Gloria, který proslavil James Bond ve filmu V tajné službě Jejího Veličenstva. Ostatně agent 007 je tu všude s vámi – v obsáhlém interaktivním muzeu, v otáčivé restauraci, ale i na záchodcích, které získali mezinárodní ocenění Toilet Tourism Awards. Logicky tak zatoužíte také po dávce adrenalinu, kterou splní třeba procházka po visutém chodníku pod stanicí Birg, let paraglidem z Mürrenu nebo feráta na kolmé stěně na údolím Lauterbrunnenu.

Zážitky v sedle horského kola v Davos Klosters a Dolním Engadinu

Poslední tip je určen vyznavačům horských kol – doslova mekkou se tu stává Davos Klosters se svým Alps Epic Trail Davos a dalšími jedinečnými traily. Pro bikery jsou tu připraveny speciální hotely, které uspokojí bikery i jejich dvoustopé miláčky a potkají se tu s dalšími nadšenci stejného vyznání.

Davos, CyklistikaZdroj: copyright Destination Davos Klosters / Martin Bissig

Skvělé trasy pro horská kola najdete i v dalších místech kantonu Graubünden, například v malebném údolí Dolní Engadin nebo jediné bezcelní zóně Švýcarska v Samnaun, které je propojené s rakouským Ischglem.

Ať už zvolíte kterýkoli z těchto regionů, čekají vás nezapomenutelné zážitky a krásy švýcarské krajiny.

Hotely Pilatus KulmZdroj: copyright PILATUS-BAHNEN AG

