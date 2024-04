A velkou radostí a hrdostí vyslechli 18.4. v nakladatelství Albatros Media jméno vítězky Magnesie Litery v kategorii Detektivka.

Jana Jašová, úspěšná překladatelka a spisovatelka

Na Magnesii Literu byla nominována už za svoji předešlou detektivní knihu Znič to jméno. Druhou nominaci za Krutý měsíc přetavila ve vítězství. Při přebírání ceny byla zřejmá její radost i neskrývané překvapení. Co se jí v tu chvíli honilo hlavou, co cítila? „Ze všeho nejdřív asi pocit, že se mi to zdá, a kdybych si v tu chvíli pamatovala, kde mám ruku, hned bych se štípla, ale byla jsem úplně mimo. Byla jsem nadšená už z nominace a moc si přála vyhrát, ale bohužel jsem si masochisticky přečetla další dvě nominované detektivky a připadaly mi výborné, takže jsem moc nedoufala.“

Jana, která podle svých slov čte z beletrie úplně všechno, ale detektivky nejradši, a mezi jejíž oblíbené autory patří Sebastian Japrisot, Raymond Chandler, ze současných Gillian Flyn, Megan Miranda nebo Robert Galbraith, začala původně psát dětské knihy. Za knihu pro děti Psí dny získala v roce 2021 Zlatou stuhu. Stejnou cenou byla odměněna už v roce 2010 za překlad románu Michelle Paverové Zrádce přísahy. Do češtiny Jana přeložila více než 300 titulů.

Kde čerpá nápady pro své knihy? „Asi všude kolem sebe, hrozně ráda pozoruju neznámé lidi, různé situace, poslouchám útržky hovorů a pak se domýšlím, co a jak a proč.“ Aktuálně Jana pracuje na své další knize. „Mám rozepsanou další detektivku, ve které hrdinku pronásleduje stalker, který se ve své psychopatické zamilovanosti nezastaví před ničím - pokud ho nezastaví ona sama.“

V Albatros Media doufají, že i tento třetí detektivní román zaujme čtenáře i porotu Magnesie Litery a budou držet palce, aby si Jana vysloužila další nominaci na tuto prestižní cenu.

