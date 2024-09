Maminky, posilněte imunitu celé rodiny s betaglukanem – Soutěžte s námi

Komerční sdělení

Pokud jste rodič malého dítěte, které sotva začalo navštěvovat školku nebo mateřskou školku, tak to znáte. Ráno ho s láskou oblékáte, balíte svačinu a těšíte se na to, jak bude mít skvělý den plný her a učení.

Foto: IMMUNOTROFINA