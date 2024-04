V rámci BPM se mohou návštěvníci zúčastnit i workshopů s renomovanými zahraničními i českými lektory, kromě textilních technik si mohou zájemci vyzkoušet tiskařskou dílnu i digitální tisk. Kurzy jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé, vybere si opravdu každý. Místo na kurzu si zakoupíte jednoduše online, ale neváhejte příliš dlouho, místa rychle mizí.

Zdroj: Veletrhy Brno, a.s.

Velkou plochu obsadí opět obchody specializované na různé textilní a výtvarné techniky. Největší nabídka šicích strojů, látek, korálků, dekorací, pletacích přízí, autorských oděvů a doplňkového sortimentu – vše soustředěné jednou za rok na jednom místě je magnetem pro návštěvníky. Vystavené originály, osobní přítomnost tvůrců a možnost setkání s nimi vytvářejí pro návštěvníky optimální mix inspirace a kreativity.

Zdroj: Veletrhy Brno, a.s.

O chystané výstavě pravidelně zasíláme online magazín do e-mailových schránek, který vám tak nabídne všechny podstatné informace a zajímavosti o vystavujících galeristkách, kurzech i firmách, u kterých si budete moci nakoupit, často s veletržní slevou, a zeptat se odborníků na vše, co vás zajímá. Přihlásit se k odběru magazínu můžete zde.

BPM již tradičně věnuje prostor charitativním projektům. Letošní ročník se ve spolupráci s Bohemia patchwork klubem zaměřuje na polštářky pro Hospic sv. Alžběty v Brně, členky darují více než 50 kusů s motivy podzimu.

Během výstavy bude také odborná porota posuzovat mezinárodní soutěžní kolekce ve dvou kategoriích. Třetí kategorií je pak soutěž návštěvnická.

Zdroj: Veletrhy Brno, a.s.

Výstava Brno Patchwork Meeting se koná v pavilonu E brněnského výstaviště od pátku 19. dubna do neděle 21. dubna 2024. Otevřeno bude denně od 9 do 18 hodin, poslední den do 16 hodin. Nejvýhodnější vstupenky jsou k zakoupení online na webových stránkách veletrhu.