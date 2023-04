Rozdělení Československa s sebou přineslo i měnovou rozluku. Zatímco Slovensku zůstala mincovna v Kremnici, v české kotlině ražebna nebyla. Řemeslná zručnost, um, zázemí a především odvaha zkusit něco nového a postavit se zahraniční konkurenci čelem dala vzniknout České mincovně v Jablonci nad Nisou. Začala se psát novodobá historie mincovnictví v České republice.

Rekordní ražba desetikilové investiční mince Český lev | Foto: Česká mincovna a.s.

Zatímco před třiceti lety vedle oběživa a pamětních mincí pro centrální banku měla Česká mincovna pár desítek emisí medailí, dnes jsou to stovky různých designů mincí a medailí ročně. „Jsme držiteli i poměrně zajímavých rekordů a ocenění,“ poznamenala mluvčí mincovny Lenka Klimentová a s tím, že aktuálně držíme dva zápisy v České knize rekordů za nejtěžší sériově vyráběné mince z ryzího zlata. „Mají skutečně úctyhodnou váhu a náš nejzajímavější design investiční mince - Český lev.“

Letos lev střeží Svatováclavskou korunu

Investiční mince Český lev 2022 s váhou 1 Oz zlata ražená k pětiletému výročíZdroj: Česká mincovna a.s.

Při tvorbě designu Českého lva vždy zůstává od doby jeho vzniku v roce 2017 zachována hlavní myšlenka. Letošnímu ročníku na reverzní straně vévodí lev, letos značná část jeho hlavy v netradičně realistickém podání, kde střeží Svatováclavskou korunu. Averzní strany předkládají lipové ratolesti a orlici, jež je syntézou svatováclavského, moravského a slezského dravce. Protože mince České mincovny vycházejí v licenci zahraničního emitenta, kterým je ostrov Niue, jejich averzní strana nese ještě jeho nezbytné atributy – státní znak, nominální hodnotu a rok emise. Autorem reliéfu je tradičně medailér Asamat Baltaev.

Nejblíž k zákazníkovi je v kamenných prodejnách

„Přestože někteří investoři a zákazníci upřednostňují pohodlný nákup prostřednictvím e-shopu, velká část lidí si chce svůj vybraný produkt fyzicky prohlédnout, než jej koupí,“ vysvětluje marketingový manažer Jaroslav Černý s tím, že nejen obě prodejny v Praze, ale i ty v Brně, Jablonci nad Nisou a v Bratislavě mají jednotnou tvář. Jsou moderní, vzdušné, příjemně osvětlené a nabízejí i diskrétní zónu a salonek.

Prodejnu v Praze v pasáži České národní banky znají zákazníci už dlouho, nově v hlavním městě před rokem přibyla prodejna v Havelské, v místě kde tržiště stálo již v roce 1232. Ke standardní nabídce mincí a medailí zde patří i tzv. personifikace. „Na zlaté a stříbrné medaile si můžete nechat vyrýt své přání obdarovanému. Jsou to velmi oblíbené dárky ke svatbě, k narození miminka, ale i promoci či narozeninám,“ vysvětluje Klimentová s tím, že jedna strana medaile je vždy designově zpracována k danému tématu.

Zdroj: Česká mincovna a.s.

Svůj zlatý poklad získáte i postupně

Ne vždy má zákazník potřební prostředky obratem k dispozici, ale investovat do zlata se rozhodl. S produktem Zlaté spoření od České mincovny si můžete prostřednictvím pravidelných měsíčních plateb uchovat hodnotu svých peněz. Česká mincovna nabízí spoření již od 500 Kč měsíčně. A jeden bonus ke spoření získáte navíc. „Zlato koupené v tomto produktu si můžete bezpečně nechat zdarma uložené v našich trezorech,“ nabízí mluvčí mincovny. Střádání na zlaté produkty je například i cesta, jak zabezpečit děti či vnoučata do budoucna. Postupně jim vytvořit jejich zlatý poklad. Nejčastější kombinace je podle Klimentové tisícikoruna měsíčně na dobu pěti let. A přesvědčivě v zájmu střadatelů vede Český lev.

V zimě do bílé stopy a v létě do lesa

Česká mincovna je již řadu let také partnerem významných sportovních podniků. Například každý účastník masového závodu bílou stopou Jizerská 50 dostává pamětní účastnickou medaili a vítězové v ryzím kovu. Zatímco jedna strana medaile s názvem závodů je stále stejná, druhou stranu akademický sochař Jiří Dostál připravuje každý rok novou. „Na té úplně první bylo všech 15 jmen horolezců, kteří zahynuli v roce 1970 pod kamennou lavinou v Peru, na jejichž počest se závody od té doby jezdí,“ poznamenala mluvčí České mincovny Lenka Klimentová.

Petr Patka- autor medaile Běhej lesy a Behaj lesmiZdroj: Česká mincovna a.s.

Letos poprvé letní běžci z Čech, Moravy, Slezska ale i Slovenska získají také svou medaili na památku. Česká mincovna se od letošního roku stala partnerem dalšího sportovního podniku. Tím je seriál závodů Běhej lesy a na Slovensku Behaj lesmi. Autorem designu medailí je Petr Patka a lesní medaile budou krásnou vzpomínkou pro běžce na jejich výkony. Nejenže měděnou dostane každý do startovního balíčku, ale vítězové je obdrží i ve stříbře. Lesů pán a Lesní paní, vítězové celého seriálu, pak dostanou luxusní výhru – dřevěné hodiny s investiční zlatou mincí Český lev.

