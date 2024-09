Mezinárodní strojírenský veletrh představí na jednom místě inovace, které posouvají průmyslovou výrobu do nové éry. Nejvýznamnější středoevropská událost zaměřená na technologické novinky se uskuteční na brněnském výstavišti od 8. do 11. října 2024. V průběhu čtyř dnů budou k vidění nejnovější trendy a pokročilá řešení, která určují směr budoucího vývoje v průmyslu.

Foto: Veletrhy Brno, a.s.

MSV je dlouhodobě jedničkou mezi průmyslovými veletrhy v celém regionu. Na letošním ročníku se návštěvníci seznámí s prezentacemi 1 386 firem z více než 40 zemí světa, kteří představí své nejnovější technologie a inovace ze všech oblastí průmyslu.

Brána do budoucnosti průmyslu

Digitalizace a automatizace se stávají rozhodujícími faktory úspěchu moderních průmyslových podniků, přičemž stále větší důraz je kladen také na udržitelnost a energetickou efektivitu. Proto jedním z hlavních lákadel veletrhu bude i pátý ročník Digitální továrny 2.0 s účastí více než 40 firem. Zlatým partnerem projektu je Národní centrum Průmyslu 4.0, které společně s RICAIP Testbed Praha a společnostmi KUKA, Siemens, Česká spořitelna, Smart Informatics, T-Mobile, Deprag, DEL a evropským inovačním společenstvím EIT Manufacturing na ploše více než tři sta metrů čtverečních představí řešení pro efektivní, udržitelnou a inovativní průmyslovou výrobu.

Inovace v praxi

Hlavní výstavní část bude obohacena o pestrý doprovodný program složený z odborných konferencí i seminářů. První den se uskuteční Sněm Svazu průmyslu a dopravy zaměřený na zásadní oborové diskuze. Tradiční součástí veletrhu bude Česká národní expozice, která na jednom místě sdruží služby státu podnikatelům. Pokračovat bude i projekt Contact Ukraine zaměřený na propojení českých firem s ukrajinskými partnery. Novinkou bude program v Technologické expozici, která na konkrétních praktických příkladech ukáže, jak se ve strojírenských podnicích daří nasazovat produktivní technologie. Návštěvníci se mohou zapojit také do platformy Kontakt-Kontrakt, která propojuje výhody veletržní účasti a matchmakingu a dopředu si tak domluvit jednání s přesným časovým harmonogramem. Návštěvníci uvidí i balicí linku přímo v akci díky projektu Kaletech Packaging Live. K tradičním partnerům linky se přidaly zcela nové firmy a objeví se i značky, které byly její součástí před několika lety. Součástí MSV bude také soutěž Zlatá medaile pro nejlepší exponáty.

Zvýrazněným tématem budou 3D technologie

Během letošního MSV se odehraje i jubilejní 10. ročník Fóra aditivní výroby, jenž představí nejvyspělejší metody profesionálního 3D tisku kovů, plastů a kompozitů, dostupné pro firmy všech velikostí i jednotlivce. V přilehlém pavilonu A1 se poprvé uskuteční rozšířená výstava profesionálních 3D tiskáren 3DEXPO.

Praktické informace

Mezinárodní strojírenský veletrh a souběžně konané akce začínají na brněnském výstavišti v úterý 8. října 2024 a potrvají do pátku 11. října 2024. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin.

Nejvýhodnější vstupenky jsou k zakoupení online na webových stránkách www.msvbrno.cz.

Zdroj: Veletrhy Brno, a.s.Ze všech správných odpovědí vylosujeme 10 výherců, kteří se mohou těšit na 2 vstupenky na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.