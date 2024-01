Prádlo je česká single malt whisky vyrobená s důrazem na lokálnost, poctivou řemeslnou práci a osvědčené postupy.

Whisky nese název podle vesnice Prádlo, kde se nachází jedna z nejdéle fungujících palíren whisky v České republice. Historie výroby whisky v západočeském Prádle sahá do roku 1976, kdy Češi nemohli do Skotska na zkušenou a museli využít svou představivost a řemeslo k tomu, aby vyrobili whisky vlastní cestou.

Základ whisky Prádlo tvoří ten nejlepší český ječmen. Destiluje se výhradně po malých dávkách, nejprve v malé koloně, jež jí dodává svěží a příjemně aromatické tóny, poté v tradičních měděných kotlích, díky nimž získá plnou chuť a komplexní charakter. „Zrání probíhá v sudech z dubu zimního, které pro nás vyrábějí čeští bednáři. Jsou silně vypálené, a to včetně dna i víka. I díky nim má výsledná whisky příjemně nasládlé medové tóny s náznakem ořechů a koření,“ doplňuje Master Distiller Kristina Demelová.

Téměř všechno se v Prádle dělá ručně. Whisky se ručně stáčí, etiketuje i uzavírá. Veškerou péči obstarává sedmičlenný tým, v čele s Master Distiller Kristinou Demelovou. Jak sama ráda říká: „Já jsem v palírně vyrůstala. Život tady mě ovlivnil natolik, že jsem se vydala po stopách svého otce a kráčím v nich dodnes.“

Zdroj: STOCK Plzeň-Božkov

PR TIP

Prádlo 10yo zrála v lokálně vyrobených silně vypálených sudech a dozrávala v sudech po portském. Vyznačuje se barvou lesního medu. Aroma je svěží a lehké, snoubí se v něm tóny letních jablek, perníčku a vanilky, ale také dubového dřeva. V lehce nasládlé chuti se projevují tóny skořice, hřebíčku a orientálního koření, cítit je v ní rovněž náznak dřeva. Komplexní závěr dává vyznít vanilce, vlašskému ořechu a zázvoru.

Prádlo 18yo je charakteristická svým aroma s tóny rozkvetlého ovocného sadu v kombinaci s hořkou čokoládou, medem a hřejivě kořeněnými tóny dubového dřeva. Chuť má krásně bohatou s tóny skořice, muškátového oříšku, madagaskarské vanilky, sevillských pomerančů a mírnou sladovou nasládlostí. V komplexním a dlouhém závěru přetrvává lehká kořenitost spolu s příjemnou sladovostí.

Limitovaná edice

Prádlo 30yo Velvet Revolution je limitovaná edice naší nejstarší a nejvybranější whisky zrající od doby významného milníku v historii našeho národa roku 1989.

Ve vůni nabízí náznak pomerančových květů v kombinaci s tóny medu a máslových hrušek, ale také muškátového oříšku a marcipánu. V chuti hřejivé tóny skořice, hřebíčku a čerstvě nakrájených jablek dokonale vyvažuje jemný náznak opáleného dubového dřeva. Závěr má dlouhý a jemný s přetrvávajícími tóny kořenitosti, svůdnou plností a komplexností.

Zdroj: STOCK Plzeň-Božkov

O STOCK Plzeň – Božkov

Společnost STOCK Plzeň-Božkov, jenž patří do Stock Spirits Group, je jedničkou na českém trhu, která svým zákazníkům přináší tradiční a oblíbené značky lihovin již více než 100 let. S portfoliem čítajícím více než 120 značek je lídrem na trhu. Prodává populární výrobky značky Božkov, Fernet Stock a oblíbené vodky Amundsen a Pražská vodka. Dále distribuuje úspěšné značky jako nejprodávanější importovaný rum v Česku Captain Morgan, nejsilnější značku skotské whisky na světě Johnnie Walker, oblíbený krémový likér Baileys, nejprodávanější bourbon Jim Beam, koňak Courvoisier a mnohé další. Do jeho portfolia patří také ovocné a bylinné likéry Bartida Original nebo distribuční značka kubánského rumu Legendario. Od roku 2021 STOCK Plzeň – Božkov distribuuje i všechny prémiové značky společnosti Diageo a luxusního portfolia „Reserve“, mezi nimi je rum Zacapa, gin Tanquerey nebo bourbon Bulleit. Více na www.stock.cz.