Vánoce se blíží a není hezčí dárek pro vaše blízké než pořádná porce krásy a zdraví. Vyhrajte s naší soutěží nekvalitnější kolagen na trhu v exkluzivním limitovaném balení od slavné české výtvarnice Venduly Chalánkové.

collalloc je 100% mořský bioaktivní kolagen v prášku, jednoduše rozpustitelný ve vodě či jiném nápoji. Je vyroben z mořských ryb Severního moře a Severního ledového oceánu (cruelty free). Lidské tělo přibližně po 25. roce života přestává produkovat vlastní kolagen, vlivem toho na sobě pozorujeme první příznaky stárnutí. Jedinou možností, jak tomu předejít, je kolagen do těla doplnit. Možností je více, ale právě jen bioaktivní struktura collallocu umožňuje, aby s ním tělo pracovalo jako se svým vlastním. Jeho užívání tak účinně podporuje celkový fyzický vzhled, významně působí na pohybový aparát a celkově posiluje imunitu a zdraví. Efekty collallocu vyhledávají například ženy kvůli posílení a výživě vlasů a nehtů, hydrataci pleti, redukci vrásek, celulitidy a problematické pokožky. Především sportovci a starší lidé oceňují pozitivní působení na činnost kloubního aparátu, výživu chrupavek a zpevnění vazů a šlach.

Všichni lidé pečující o své zdraví pak oceňují jeho vliv na celkovou kondici organismu, zejména zlepšování činnosti kardiovaskulárního systému, trávícího traktu a obranyschopnosti organismu. Užívání kolagenu doplňujeme nabídkou vitamínu C v jeho 100% čisté podobě - kyseliny askorbové. Podobně jako kolagen je v prášku a je možné ji společně s ním rozpustit ve vodě či jiném studeném nápoji. Dostatek vitamínu C v těle přirozeným způsobem zrychluje a umocňuje efekty kolagenu a kromě jiného i svým vlastním způsobem působí na zdraví celého těla.Limitované Vánoční balení collalloc obsahuje 3-měsíční kolagenovou kúru a vitamín C. Jde o skvělý způsob, jak si do těla doplnit kolagen v množství optimálním k dosažení požadovaných efektů.

Správnou odpověď zjistíte v textu výše, na stránkách www.collalloc.com nebo na Instagramovém účtu @collalloc.

Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 5 výherců, kteří se mohou těšit na Vánoční balení collalloc (3měsíční kúra + vitamín C) v hodnotě 1.599 Kč.

