Stock Plzeň-Božkov se stává výhradním distributorem značky Fentimans pro Česko a Slovensko.

Společnost Stock Plzeň-Božkov, lídr a jednička na trhu v oblasti destilátů, se ke konci loňského roku stala výhradním distributorem celosvětově oblíbené značky Fentimans, a to jak pro český, tak i slovenský trh. Oficiální začátek spolupráce bude zahrnovat veškeré prodejní kanály.

Jan Havlis, generální ředitel společnosti Stock Plzeň-Božkov, k nově navázané spolupráci se značkou Fentimans doplňuje: „Těší nás, že se od listopadu stáváme výhradním distributorem značky Fentimans pro české a slovenské spotřebitele. Společnost ve svém širokém portfoliu prémiových produktů nabízí bohaté možnosti mixability nejen s našimi distribuovanými značkami, ale i lokálními produkty, se kterými bychom chtěli produkty Fentimans párovat. Produkty Fentimans jsou oblíbené po celém světě a spotřebitelé na nich oceňují jejich vysokou kvalitu, atraktivitu a nepřeberné možnosti mixování skvělých prémiových koktejlů, takže máme velkou radost z toho, že pro Česko a Slovensko ji nyní budeme distribuovat právě my.“

Fentimans je oceňovanou jedničkou v sycených nealkoholických nápojích, která se těší velké oblibě již od roku 1905. Její produkty jsou nabízené v nejlepších barech a restauracích světa. Prémiové nápoje jsou vyráběny unikátní metodou Botanical Brewing, která garantuje nepřekonatelnou kvalitu s bohatou a hlubokou chutí.

V první fázi vzniká Fentimans hledáním těch nejlepších přírodních surovin po celém světě. Poté, co jsou přírodní rostlinné látky pečlivě vybrány a připraveny k dalšímu zpracování, začíná proces botanického vaření neboli Botanical Brewing. Následuje fermentování pomocí živých kvasinek, které trvá po dobu 7 dní v klasických dřevěných fermentačních nádobách. Právě tento proces je začátkem kouzla, které leží v srdci těchto nápojů. Díky kvasnicím, cukru a přírodní hruškové šťávě dochází k pomalému rozvoji bohaté a komplexní chuti. Jakmile nápoj projde fermentací, jsou z přírodních zdrojů extrahovány esenciální oleje a příchutě, které dodávají nápojům výraznou, bohatou a nezaměnitelnou chuť.

O společnosti STOCK Plzeň-Božkov

Společnost STOCK Plzeň-Božkov, jenž patří do StockSpirits Group, je jedničkou na českém trhu, která svým zákazníkům přináší tradiční a oblíbené značky lihovin již více než 100 let. S portfoliem čítajícím více než 120 značek je lídrem na trhu. Prodává populární výrobky značky Božkov, Fernet Stock a oblíbené vodky Amundsen a Pražská vodka. Dále distribuuje úspěšné značky jako nejprodávanější importovaný rum v Česku Captain Morgan, nejsilnější značku skotské whisky na světě JohnnieWalker, oblíbený krémový likér Baileys, nejprodávanější bourbon Jim Beam, koňak Courvoisier a mnohé další. Do jeho portfolia patří také ovocné a bylinné likéry BartidaOriginal nebo distribuční značka kubánského rumu Legendario. Od roku 2021 STOCK Plzeň – Božkov distribuuje i všechny prémiové značky společnosti Diageo a luxusního portfolia „Reserve“, mezi nimi je rum Zacapa, gin Tanquerey nebo bourbon Bulleit.

