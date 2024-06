Možná i vy jste během letošní zimy zjistili, že výměna vysloužilých střešních oken je rozumný nápad. Někomu může kolem okna profukovat, jinému už jedno okno nestačí, chce více světla, a někoho už zmáhá vysoko umístěné střešní okno otvírat manuálně.

Z výpočtů odborníků vyplývá, že výměnou starých střešních oken za ta moderní s trojsklem lze snížit úniky tepla až o polovinu. Nová střešní okna VELUX mají výrazně lepší izolační vlastnosti, zásluhu na tom má jejich inovativní konstrukce a použití vysoce kvalitních materiálů.

Příkladem mohou být střešní okna VELUX Standard Plus GLL/GLU s hodnotou součinitele prostupu tepla Uw = 1,0 W/m2K (při zapuštěné montáži dokonce jen Uw = 0,94 W/m2K) a se schopností generovat pasivní solární zisky, tedy „vytápět zdarma“ a zlepšovat tak energetickou bilanci domu. Pozitivním efektem trojskla s tabulemi v různých tloušťkách je vedle tepelné izolace také redukce hluku zvenčí, účinnou absorpci hluku při různých frekvencích vyjadřuje hodnota zvukového útlumu Rw = 35 dB. Lepší zvuková izolace se projeví i snížením hluku z dopadajících kapek deště. V neposlední řadě je třeba zmínit snadnou údržbu, protože vnější sklo je opatřené samočistící vrstvou. Při dešti kapky vytvoří jednolitou vrstvu a ze skla stečou nejen samy, ale vezmou s sebou i nečistoty.

Vybírat můžete celodřevěná okna nebo bílé bezúdržbové provedení, jehož dřevěný rám je chráněn vodotěsnou polyuretanovou vrstvou. Takové okno už nikdy nebude potřeba přebrušovat ani lakovat, na rozdíl od starých původních oken. Nová střešní okna VELUX můžete pořídit jako dálkově ovládaná a o efektivní větrání se může postarat inteligentní technologie (VELUX ACTIVE with NETATMO), která sama zajistí otvírání oken nebo zastínění. S výběrem výrobků, postupem výměny starých oken za nová vám poradí zákaznický servis společnosti VELUX, který vás spojí i s doporučenou montážní firmou.

Výměny střešního okna se netřeba obávat, na rozdíl od výměny fasádního okna se na střeše nezasahuje do zděné konstrukce, takže jde o rychlou a čistou, bezprašnou práci. Pokud má nové okno stejnou velikost jako původní a není potřeba zasahovat do interiérového ostění, zkušený řemeslník práci zvládne za dvě až tři hodiny. Výměna může odstranit i tepelné mosty v konstrukci střechy kolem okna a s nimi i riziko vzniku plísní. Při zásahu do ostění a s použitím prefabrikovaného ostění VELUX může výměna trvat přibližně 4 až 5 hodin.

