Nad krajinou se snáší noční mrazíky, ranní chlad a krásně zbarvené podzimní sluníčko. Listy se barví dozlatova a pomalu opadávají. Vládu nad krajinou převzal Podzim!

Ale nejen nad krajinou, ale i nad naší kuchyní. Na sporáku v hrncích bublají dýňové polévky a v troubě se pečou jablečné moučníky, které po vytažení z trouby příjemně provoní celý dům. Vše je uvařeno z těch nejkvalitnějších surovin z naší zahrady či od lokálních producentů. Jednoduše „kvalita je (ne)obyčejná poctivost“, což ctíme i při výrobě našich výrobků Moravia.

Mlékárny prodávající produkty pod značkou Moravia, mlékárna Moravia Lacto a.s. v Jihlavě a Mlékárna Olešnice a.s., mají obě dlouholetou tradici, která se začala psát již v 30. letech 20. století. Nyní jsou obě mlékárny součástí české skupiny INTERLACTO spol. s r.o. Obě mlékárny si od svého vzniku prošly výraznou modernizací, přesto byly schopny si uchovat tradiční technologické postupy, které umožňují výrobu kvalitních a jedinečných výrobků, ať se jedná o Olešnický hrudkovitý tvaroh, nehomogenizovanou Smetanu na šlehání nebo čerstvé, polotvrdé a tvrdé sýry.

Medová roláda podle Petry Burianové

5 vajec

100 g cukru krupice

100 g vlahého medu

160 g hladké mouky

1 lžička jedlé sody

Špetka soli

Náplň:

Jablečná povidla (omasta) – recept naleznete na https://www.mleko.cz/recept/medova-rolada-po…-petry-burianove/

1 tvaroh od Moravia

1 zakysaná smetana

120 g smetany ke šlehání od Moravia

2 lžíce cukru

Petra Burianová



Postup:Plech vyložíme pečícím papírem a ten ještě pomastíme olejem. 4 bílky vyšleháme do sněhu. 4 žloutky a 1 celé vejce vyšleháme s cukrem a medem do nadýchané pěny. Mouku promícháme se sodou a solí. Do žloutkové směsi přidáme po částech mouku a ručně vmícháme, prohazujeme. Nakonec stejným způsobem vylehčíme sněhem. Natřeme rovnoměrně na pečicí papír a dáme do vyhřáté trouby, statický ohřev na 200 stupňů.

Medová roládaZdroj: INTERLACTO, spol. s r.o.Po vložení do trouby stáhneme teplotu na 180 stupňů a pečeme asi 10–12 minut.Po upečení roládu posypeme lehce hladkou moukou a překlopíme na čistý pečicí papír. Tato roláda se stáčí až po vychladnutí. Plát se bohatě potře jablečnou omastou a krémem, který vyšleháme z tvarohu, smetan a cukru. Stočíme, utáhneme a dáme chvilku do lednice zatuhnout.

Nápovědu najdete na www.mleko.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 5 výherců, kteří obdrží balíček mléčných výrobků od značky Moravia v hodnotě 1100 Kč.

