Masážní přípravky ALPA Sport, pomáhají připravit tělo na výkon i zrelaxovat po zátěži. AlPA Sport Star je určená všem, kteří jsou rádi v pohybu, ať je jim 20 nebo 80. Nejde o to, jak staří jste, ani o to, jestli jde o výkon nebo se hýbete jen tak pro radost. Alpa Sport pomáhá profesionálním sportovcům k vyšším výkonům i těm, kteří jsou znavení třeba jen z krátké chůze. A proto má své trvalé místo v masérnách profesionálů, stejně jako v domácích lékárnách. Jednoduše umí zasáhnout tam, kde je třeba a pomůže Vám zůstat FIT.

Vyzkoušejte emulze ALPA Start a Relax. Dokážou připravit tělo na zátěž a urychlí regeneraci po ní. ALPA Sport Start obsahuje extrakty zázvoru a kafru, které ji dávají sílu prokrvit a prohřát svaly tak, aby zvládly námahu bez přetížení. A co když jste to přece jen přehnali? Pomůže vám ALPA Sport Relax, ideální pro masáž po námaze, která podpoří regeneraci svalstva, úponů a vazů, takže budete rychleji zpět ve formě.

Neváhejte je použít i tehdy, když vás čeká třeba fyzická práce nebo se cítíte jako rozlámaní. ALPA Sport gel má mírně anestetické i protizánětlivé účinky, a to ocení nejen sportovci, ale všichni, které trápí klouby nebo bolavá záda. Je přírodní směsí extraktů nejznámějších léčivek jako je levandule, hřebíček, tymián, rozmarýn, zázvor, měsíček nebo arnika. Gel je navíc obohacený o kreatin pro urychlení regenerace měkkých tkání.

Co se stane s vaším tělem, když každý den ujdete 10 tisíc kroků.

Hýbat se je zdravé a argumenty o drahém vybavení nebo nedostatku času v tomto případě neobstojí. Jde totiž o obyčejnou chůzi – tedy velmi dostupný a přirozený pohyb, který za sport možná ani nepovažujeme, a přitom dokáže zázraky. A pokud se více vozíte a málo chodíte, věřte, že je ten správný čas na změnu.

Jak se změní naše tělo, když se začneme chůzi opravdu věnovat.

Chůze je přirozený pohyb a pro většinu lidí nepředstavuje zdravotní zátěž. Chůzí posilujete rovnoměrně celé tělo, podpoříte proudění krve a dostatečné okysličení tkání. Začít s ní můžete prakticky hned. Nepotřebujete žádné drahé vybavení, stačí jen chtít a vykročit.

10 tisíc kroků představuje vzdálenost 7,5 km a svižnou chůzí ji ujdete za 1,5 hodiny.

Pokud jste dosud chodili jen z bytu do auta a zpátky, začínejte s chůzí pozvolna. Na počátku stačí jeden kilometr nebo dva a zvolit si spíše rovinku. Nemusíte vyrážet povinně každý den, ale třeba obden. Tím dáte tělu možnost regenerace. Nemusíte honit kilometry se zrakem upřeným na fitness náramek, naopak. Udělejte si z schůze příjemný rituál. Že stoupá vaše forma bezpečně poznáte sami a pak si můžete pomalu přidávat. Postupně můžete volit i náročnější terén a časem budete pozorovat, jak mimoděk přidáváte i na rychlosti chůze. Ale nepřepínejte se! Pokud se cítíte unavení, není dobré hnát se do kopce, spíše vám prospěje klidná procházka lesem.

Aby měla chůze na vaše tělo ten nejlepší vliv, dodržujte pár základních zásad.

Vůbec nejdůležitější je vhodná obuv, která sníží zátěž kloubů. Pokud byste na procházku vyběhli z kanceláře ve společenských botách, určitě byste pocítili, že něco není v pořádku. Choďte vzpřímení se zpevněným břichem a s pohledem směřujícím dopředu. Nenoste s sebou žádné zavazadlo a pokud je to možné ani batoh. Pokud během chůze pocítíte svalové napětí, protáhněte se. Nezapomínejte se najíst a napít, aby vaše spalování bylo co nejefektivnější.

A co s váni pravidelná chůze udělá?

Zlepší celkové držení a vzhled těla, posílí svaly i střed těla, zkrášlí pokožku, podpoří srdce i dýchání, zlepší spánek, psychiku i fyzickou kondici. Věřte, že chodit rozhodně stojí zato.

