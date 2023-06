STOCK Plzeň-Božkov navazuje na úspěch svých předmíchaných drinků v plechovkách a uvádí na trh další tři novinky.

Společnost STOCK Plzeň-Božkov se rozhodla zareagovat na nové trendy v oblasti míchaných drinků v plechovkách i na spotřebitelské preference a zároveň navázat na velmi úspěšné portfolio předmíchaných drinků v plechovkách, které uvedla na trh v loňském roce. Nově rozšiřuje své portfolio praktických „READY-TO-DRINK“ nápojů o tři novinky – Božkov Republica Cuba Libre, Božkov Republica Mojito a Dynybyl Gin Original & Tonic. Atraktivní příchutě odrážejí poslední trendy i celosvětově rostoucí poptávku po této kategorii nápojů.

„Rozhodli jsme se aktivně reagovat na nové trendy, přání a očekávání našich zákazníků, která ukazují ohromný potenciál kategorie „ready-to-drink“ nápojů v plechovkách. Značky Božkov Republica a Dynybyl jsou mezi našimi zákazníky velmi oblíbené, a proto jsme rozšířili naše stávající portfolio o inovativní produkty právě na bázi těchto značek. Jsme přesvědčeni, že tyto nově připravené nápoje přinesou našim zákazníkům radost a stanou se oblíbenými společníky na cestách a nedílnou součástí letních grilovaček, setkání s přáteli a dalších příležitostí,“ dodává Tomáš Hejkal, Marketing Director ve společnosti STOCK Plzeň-Božkov.

Předmíchané drinky v plechovkách jsou v poslední době nejrychleji rostoucí kategorií lihovin. Takzvané „READY-TO-DRINK“ nápoje za poslední rok více než zdvojnásobily svou hodnotu, přičemž růst pohání lokální značky RTD, které mají více než 7násobné tržby. Novinky od společnosti STOCK Plzeň-Božkov přitom tvoří většinu všech předmíchaných nápojů, které jsou v Česku k dostání. Velké oblibě mezi spotřebiteli se těší i prvorepublikové portfolio Božkov Republica, které je leaderem v kategorii rumů. Právě Božkov Republica je jednou z nejúspěšnějších novinek značky Božkov a těší se velké oblibě mezi českými spotřebiteli. Karibské rumy Božkov Republica jsou inspirovány první republikou, a především jejími hodnotami – poctivostí, elegancí a řemeslností. Neméně oblíbená je také kategorie ginů, zvláště pak značka Dynybyl, která je ve své kategorii druhou nejprodávanější. Proto se společnost STOCK Plzeň-Božkov rozhodla na nové trendy i nebývalou oblibu portfolia Božkov Republica a ginů Dynybyl zareagovat a uvádí na trh tři nové RTD v plechovkách, přímo na míru ušité posledním trendům.

Nejoblíbenější drinky mezi Čechy – Mojito, Cuba Libre a Gin & Tonic

Podle spotřebitelského průzkumu jsou mezi Čechy nejoblíbenější míchané drinky typu Mojito, Cuba Libre, Piña Colada a Gin & Tonic. Češi tedy nejvíce preferují drinky na bázi rumu a ginu. A přesně takové jsou i tři novinky, které společnost STOCK Plzeň-Božkov uvádí letos do prodeje. Prvními dvěma novinkami jsou drinky na bázi Božkov Republica Exclusive White. Božkov Republica Cuba Libre nabízí lahodnou kombinaci kvalitního bílého rumu a kolového nápoje s vůní limety. Božkov Republica Mojito zase spotřebitele potěší harmonickým spojením bílého rumu a čerstvé máty.

Kromě Božkov Republica Mojito a Cuba Libre uvádí společnost také nesmrtelnou klasiku – Dynybyl Gin Original & Tonic. Předmíchaná novinka přichází na trh s moderní alternativou na nejpopulárnější míchaný drink světa – klasický Gin & Tonic. Drink vyniká vyváženým spojením jalovcové chuti ginu s kvalitním perlivým tonikem a lehkým nádechem přírodních citrusů. Stejně jako předchozí dvě novinky, i Dynybyl Gin Original & Tonic potěší spotřebitele 6% obsahem alkoholu.

„Na vývoji těchto unikátních receptur pracovala naše vývojová laboratoř intenzivně po dobu několika měsíců tak, aby společně s marketingem a se spotřebiteli vyladila nové receptury k dokonalosti. Během této cesty bylo potřeba připravit vyšší desítky vzorků, z nichž byly následně vybrány ty nejlepší. Abychom spotřebitelům zajistili co nejlepší možnou kvalitu, používáme při tvorbě receptur jen osvědčené suroviny od našich zavedených dodavatelů a na vybraných tekutinách následně probíhají zátěžové a stabilitní testy. Nové nápoje jsou k dispozici ve 250ml balení, jsou naperleny oxidem uhličitým na příjemnou hladinu a nejlépe si je vychutnáte dobře vychlazené,“ dodává k výrobnímu procesu Petra Lišková, Master Blender ve společnosti STOCK Plzeň-Božkov.

Mimo tyto tři novinky obsahuje portfolio předmíchaných ready-to-drink nápojů další čtyři drinky, které byly na trh uvedeny v minulém roce. Jedná se o legendární Fernet Stock Bavorák Citrus, tuzemák Božkov Originál & Cola s limetkou, vodku Amundsen se sodou a příchutí bezinky a máty a gin s borůvkovým nádechem Dynybyl Gin Violet s tonikem, který získal zlatou medaili na prestižní mezinárodní soutěži London Spirits Competition. Spotřebitelé si tak mohou vybrat již ze 7 různých variant míchaných drinků v plechovkách.

Marketingová podpora

Novinky budou podpořeny v off tradu v rámci podpory celého portfolia RTD a také PR kampaní. V letních měsících pak budou nové drinky navíc vybavené speciálním a originálním top clipem v balení po čtyřech. Design navrhovala agentura Fiala & Šebek.

O společnosti STOCK Plzeň-Božkov

Společnost STOCK Plzeň-Božkov, jenž patří do StockSpirits Group, je jedničkou na českém trhu, která svým zákazníkům přináší tradiční a oblíbené značky lihovin již více než 100 let. S portfoliem čítajícím více než 120 značek je lídrem na trhu. Prodává populární výrobky značky Božkov, Fernet Stock a oblíbené vodky Amundsen a Pražská vodka. Dále distribuuje úspěšné značky jako nejprodávanější importovaný rum v Česku Captain Morgan, nejsilnější značku skotské whisky na světě Johnnie Walker, oblíbený krémový likér Baileys, nejprodávanější bourbon Jim Beam, koňak Courvoisier a mnohé další. Do jeho portfolia patří také ovocné a bylinné likéry Bartida Original nebo distribuční značka kubánského rumu Legendario. Od roku 2021 STOCK Plzeň – Božkov distribuuje i všechny prémiové značky společnosti Diageo a luxusního portfolia „Reserve“, mezi nimi je rum Zacapa, gin Tanquerey nebo bourbon Bulleit.

