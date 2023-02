Která možnost je vám bližší? Běhání v lese, nebo sledování televizního seriálu?

Foto: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pokud se často necháváte zlákat posezením na gauči, neděláte dobře a zaděláváte si na zdravotní problémy. Odborníci varují, že nedostatek pohybu hraje významnou roli ve vzniku závažných civilizačních onemocnění, jako je třeba cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Je proto na čase překonat svou lenost. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vás za zdravý životní styl odmění až 2 000 Kč.

Rozhodnete se chodit do posilovny, fitcentra nebo na plavecký bazén? ČPZP vám na pravidelné pohybové aktivity přidá 700 Kč. Příspěvky z preventivních programů pro dospělé lze libovolně kombinovat až do výše 1 000 Kč. Takže pokud se nedonutíte k pravidelnému pohybu, máte možnost vybrat si od ČPZP pětistovku na terapii rázovou vlnou a další pětistovku třeba na sportovní prohlídku.

Další stokoruny si můžete jednoduše vychodit. Stačí se zapojit do programu Krok pro zdraví a pak už jen sledovat, jak vám s každým krokem narůstá odměna. Tento program je založen na využití krokoměru v aplikaci Zdraví v mobilu a motivuje klienty ČPZP k přirozené pohybové aktivitě, totiž k chůzi.

Zdroj: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Zkrátka nepřijdou ani malí pojištěnci, pokud se jedná o příspěvky z preventivních programů. Pojišťovna totiž přispívá na pohybové aktivity a ochranné pomůcky také dětem až do výše 1 500 Kč. Kromě pětistovky na ochrannou přilbu a příspěvek na rovnátka ve výši 1 000 Kč podpoří ČPZP například účast dítěte ve sportovním kroužku, a to pětistovkou. Na školy a školky v přírodě, stejně jako na lyžařské výcviky je to dalších 500 Kč. Pěknou sumu 1 500 Kč lze čerpat na letní tábory.

Uvedené preventivní programy jsou jen malou ukázkou z pestré škály preventivních programů, které má Česká průmyslová zdravotní pojišťovny (ČPZP) na podporu zdravého životního stylu svých více než 1,3 milionu spokojených pojištěnců. Pokud ještě nepatříte mezi ně, stačí udělat jednoduché kroky k registraci on-line na www.cpzp.cz. Když to stihnete do 31. března, budete moci čerpat výhody a příspěvky od dvěstěpětky, třetí největší zdravotní pojišťovny v ČR, již od července.

Zdroj: Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaNápovědu najdete na www.cpzp.cz

Ze správných odpovědí vybereme 3 výherce, kteří obdrží kvalitní turistický batoh a termosku na své kroky s dvěstěpětkou.

Výhra - kvalitní turistický batoh a termoskaZdroj: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna