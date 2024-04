Užijte si neopakovatelnou koncertní show a vychutnejte si ty největší a nejslavnější popové hity hvězd jako jsou Madonna, Adele, ABBA, Beyoncé, Rihanna, Bruno, Mars nebo Lady Gaga a dalších! Již 22. dubna zažije Obecní dům jedinečnou koncertní jízdu a rozezní se v duchu největších popových hitů všech dob. To vše v podání 60členného symfonického orchestru Bohemian Symphony Orchestra Prague, který celý zážitek ještě umocní a umožní divákům vychutnat si ten pravý rozměr a skutečnou hudební šíři popových superhitů.

Foto: Zadavatel

Během 90minutové koncertní show se diváci mohou těšit na ty největší a neslavnější popové melodie, jaké kdy vznikly! V podání symfonického orchestru Bohemian Symphony Orchestra Prague pod vedením dirigenta Martina Šandy a v čele se sólistkou Leticií Krotkou, si vychutnají hity Madonny, Adele, Beyoncé, Rihanny, Britney Spears, Bruno Marse, Imagine Dragons, ale i zpěvačky Sia nebo legendární kapely ABBA. To vše v jedinečné atmosféře Smetanovy síně Obecního domu, a především v originální orchestrální úpravě 60členného symfonického orchestru. Speciálním hostem navíc bude i česká kapela Poetika nebo Michal Penk!

„Už teď se nemůžeme dočkat až se Obecní dům rozezní v duchu těch nejznámějších popových hitů všech dob, navíc ve speciální orchestrální úpravě a propojení s Bohemian Symphony Orchestra Prague. Popové hity milované napříč generacemi tak získají nový rozměr a posluchači si v rámci koncertní show budou moci užít tu pravou šíři všech skladeb a vychutnají si doslova každý tón,“ říká Martin Šanda, šéfdirigent a ředitel Bohemian Symphony Orchestra Prague a dodává, že na koncertech propojujících popové melodie s orchestrem jej těší především to, že posluchač, který přichází jako milovník popových skladeb, odchází většinou jako fanoušek symfonického orchestru.

Zdroj: Zadavatel

Doplňme, že koncert Pop in Symphony bude pro diváky skutečně 100% hudebním zážitkem, během něhož si užijí nejslavnější popové hity v celé jejich šíři a kráse. Jedinečná koncertní show nadchne posluchače napříč generacemi.

POP IN SYMPHONY: THE EPIC SYMPHONIC SHOW

22. 4. Obecní dům, Bohemian Symphony Orchestra Prague a největší popové hity

Vstupenky k dostání na stránkách orchestru na www.bsop.eu

Cena: od 1 090 Kč

Bohemian Symphony Orchestra Prague

Symfonický orchestr založený v roce 2002 šéfdirigentem Martinem Šandou. V průběhu let si orchestr připsal na konto nespočet úspěchů, absolvoval několik evropských turné s rockovými legendami, jako jsou kapely Deep Purple, Nazareth, Europe, Alice Cooper, Toto, Survivor, Foreigner, Journey, Bonnie Tyler, Uriah Heep a řada dalších. Spolupracoval rovněž se švédskou kapelou Sabaton, britskou kapelou Kosheen, 2Cellos, slavným španělským operním pěvcem José Carrerasem nebo vokální skupinou The Tenors, Il Volo a dalšími. Namátkou jmenujme houslistku Vanessu Mae, zpěvačku Sarah Brightman či trojnásobného držitele cen Grammy Michaela Bublé. Orchestr má za sebou rovněž řadu klasických koncertů po celé Evropě, absolvoval také turné po Japonsku a Číně. Aktuálně se kromě řady vlastních koncertů chystá také na epickou symfonickou show Pop in Symphony, audiovizuální podívanou The Gaming Music Live Vol. 2, epickou symfonickou show Rock in Symphony v O2 Universu, nebo na podzimní výroční turné s kapelou Elán. www.bsop.eu

Ze všech správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří se mohou těšit na 2 vstupenky na POP IN SYMPHONY: THE EPIC SYMPHONIC SHOW.