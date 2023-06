Vydejte se toto léto do Alp a poznejte švýcarské vrcholy a alpskou přírodu v pohodlí švýcarských panoramatických vlaků. V kantonu Graubünden vás čekají světoznámé červené vlaky Rhétské dráhy: Ledovcový expres přezdívaný nejpomalejším rychlíkem světa a Bernina Express se sloganem „Od ledovců k palmám“.

Bernina Express auf dem Landwasserviadukt. | Foto: Copyright Rhätische Bahn AG

Rhétská dráha se právem těší velké oblibě a zaveze vás do samého nitra hor i do kouzelných měst a vesniček, ale největším zážitkem je jízda sama a výhledy z oken vlaku. Jedinečné dílo železničních stavebních inženýrů Rhétské dráze zajistilo místo i na seznamu památek UNESCO a nejlépe si ho vychutnáte na palubách panoramatických vlaků.

Bernina Express vás detailně seznámí s tratěmi Albula a Bernina zapsaných na seznamu UNESCO. Výjimečnost spočívá především v tom, že vlaky na této trase zvládají stoupání až 70‰ bez ozubnice. S překonáváním výškových rozdílů si tady poradili vybudováním spirálových tunelů ve skále nebo kruhovým viaduktem. Trasa se pyšní celkem 196 mosty, z nichž nejobdivovanější je Landwasserviadukt. Vlak vyjíždí z Churu do italského Tirana a odtud můžete v letních měsících pokračovat ještě autobusem do Lugana. Pokud chcete zůstat jen na kolejích, svou trasu z Churu do Tirana stihnete projet tam i zpět v jednom dni.

Bernina Express am Lago BiancoZdroj: Copyright Rhätische Bahn AG

Glacier Express neboli Ledovcový expres spojuje dvě proslulá střediska Sv. Mořic v Graubündenu a Zermatt ve Wallisu. Celou trať projedete za necelých osm hodin, kdy se ale ani na chvilku nebudete nudit. Čeká vás 291 mostů, 91 tunelů na 291 km trase. Nejvyšší bod trati je Oberalppass (2.033 m n. m.) a nejnižší v Churu (585 m n. m.). A to celé si vychutnáte ve speciálních panoramatických vozech s okny až ke stropu vagonu.

Bernina Express bei SchmittenZdroj: Copyright Rhätische Bahn AG

Pro vaši udržitelnou dovolenou šetrnou k přírodě se s Rhétskou dráhou nabízejí hned čtyři Swisstainable zážitky na trase panoramatického vlaku Bernina Express v úseku Sv. Mořic – Tirano, zde totiž projedete kolem ledovců přes nejvyšší místo trati RhB až k palmám v údolí Val Poschiavo:

1. Ledovec Morteratsch: Ze stejnojmenné zastávky vlaku dojdete pohodlně až ke splazu ledovce, který se ale v posledních letech rychle zkracuje. Na tabulích podél cesty se dozvíte mnohé o ledovcích i jejich vývoji.

2. Cavaglia: O ledovcových hrncích, které vytvořil ustupující ledovec jste určitě již slyšeli, v Cavaglii jich můžete vidět ale mnoho vedle sebe a dosahují obřích velikostí. Do některých lze i sestoupit po žebříku. Toto dílo přírody zpřístupňuje postupně spolek nadšenců, který zde vybudoval stezky a hrnce vyčistil.

Glacier Express am OberalppassZdroj: Copyright Rhätische Bahn AG

3. Le Prese a Bernina Herb Express: Le Prese je malebným místem v údolí Val Poschiavo, kde se výborně daří bylinkám, které se zde pěstují pro výrobu čajů i do kořenících směsí. Můžete se projít podél pestrých polí i navštívit výrobnu Raselli Erboristeria Biologica. Každý poslední pátek v měsíci se sem můžete vydat i speciálním vlakem Bernina Herb Express. Bylinkový čaj ze zdejších polí se nabízí i na palubě vlaků.

4. Poschiavo: Půvabné městečko v renesančním stylu určitě stojí za zastávku a nezapomeňte se tady stavit na oběd. V celém údolí Val Poschiavo je řada restaurací, které vaří výhradně z místních surovin, najdete je pod označením 100% Val Poschiavo.

Bernina Express am Lago di PoschiavoZdroj: Copyright Rhätische Bahn AG

Pokud si chcete půvaby krajiny opravdu vychutnat, vydejte se na vícedenní pěší túru podél UNESCO tratě Albula a Bernina. Trasu je možné přerušit a částečně se dopravit i vlakem.

Další tipy pro vaši udržitelnou dovolenou naleznete na MySwitzerland.com/Swisstainable a na MojeSvycarsko.com/rhb.

Nápovědu na soutěžní otázku najdete na https://mojesvycarsko.com

Ze všech správných odpovědí vybereme 5 výherců, kteří obdrží balíček od Switzerland Tourism.

Na co se můžete těšit?

outdoorová čelenka

Mammut švýcarský armádní nožík Victorinox

sada cestovních průvodců po Švýcarsku (Švýcarsko po kolejích a v pohorkách, Švýcarsko Grand Tour a Švýcarsko pěšky a vlakem)

kniha Hotelové legendy Švýcarska

vyztužená nálepka Grand Tour of Switzerland

čistí hadřík na optiku

roční předplatné magazínu SWISSmag

Zdroj: Switzerland Tourism

Bernina Express in Alp GrümZdroj: Copyright Rhätische Bahn AG