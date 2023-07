Prázdniny klepou na dveře a s nimi také letní výlety. Na nich děti často dělají otrávené obličeje, a vypadá to, že by radši seděly doma u mobilu nebo počítače. Dobrá zpráva ale zní, že ve skutečnosti to s našimi dětmi vůbec tak špatné není! Na výlety s rodiči se těší 87 % z nich, navíc mají děti i rodiče oblíbené podobné společné aktivity: třeba koupání nebo návštěvy zoofarem a zoologických zahrad. Vyplývá to z průzkumu, který pro české rodiče nechala zpracovat Májka – symbol svačin na výlety. Výzkum realizovala výzkumná agentura ResSOLUTION ve spolupráci s agenturou Nielsen Admosphere.

Co podle dětí na výletu nesmí chybět?

Paštika Májka je neodmyslitelnou součástí českých výletů. Zeptala se proto dětí a rodičů, jak společné rodinné výlety vnímají. Hlavním překvapením je, že děti prázdninové výlety s rodiči opravdu baví. Průzkum tak boří mýty o líných potomcích, kteří by nejraději seděli doma nalepení na obrazovky počítačů. Je to dobrá zpráva nejen o mladších dětech od sedmi do deseti let. Podobně odpovídali i teenageři od jedenácti do patnácti let. 87 % dětí prostě výlety s rodiči baví. Zdroj: zadavatelKdyž jim rodiče řeknou, že se pojede na výlet, 53 % z nich si nadšeně řekne „Super, těším se“. Dalších 34 procent se těší „normálně“ pod heslem „Bude to fajn“. A kolik dětí si poví „Ach ne, to bude vopruz“? Jen 4 procenta. Závěr a vzkaz pro rodiče je tedy jasný: „Neklesejte na mysli, když děti obrací oči v sloup a vzdychají. Nemyslí to tak. Jezděte s nimi na výlety, jednou na to všichni budete rádi vzpomínat.“

Koupačka, zvířátka – děti i rodiče se shodují

Na oblíbené výletní aktivity se Májka zeptala vedle dětí i rodičů. Také zde máme dobrou zprávu. Všechny baví podobné věci. Když měly děti vybrat nejoblíbenější typy míst či aktivit, 67 procent jich uvedlo koupání, 56 procent zoo a farmy, 25 % hrady a zámky. Rodiče mají nejoblíbenější dvojici stejnou: zoo a farmy 55 %, koupání 49 %. Hrady a zámky s dětmi ráda navštěvuje také čtvrtina rodičů. Co nedoporučujeme, abyste se nemuseli dívat na otrávené obličeje? Na chvostu u dětí zůstala kultura (muzea atd.) nebo nudné túry.

Havěť na výletě nechceme!

Abychom ale vše nelakovali na růžovo, jsou tu i věci, které dětem na výletech vadí. Málokdo by hádal, co získalo černého Petra. Když měly děti vybrat tři nejméně oblíbené věci na výletech, s náskokem zvítězila havěť. Mouchy, komáři a další breberky jsou s 37 procenty jasným vítězem neoblíbenosti. Že by následek městského způsobu života? Dlouhé a náročné túry (byť je to pojem v každé rodině relativní) jsou na druhém místě s 25 procenty. A na třetí místo se přeci jen propracovala očekávaná absence wifi: 23 %. Dobrá zpráva je, že děti jsou vlastně docela v pohodě s činnostmi, u kterých se často naoko „šklebí“. Tedy třeba nutnost povídat si s rodiči a sourozenci (vadí jen necelým čtyřem procentům) nebo „rituální“ společné fotografování (13 procent).

Jsou houby bleble?

Odpověď je složitější. Většinu dětí sbírání hub baví, pouze 15 % souhlasí s tím, že sbírání hub je otrava. Na talíři je ale moc rády nevidí. Jen 23 % dětí uvedlo, že je baví houby sbírat i jíst, zatímco 45 % dětí sice sbírání hub baví, ale houby jim nechutnají. Pro zhruba třetinu dětí je otrava houby čistit. Jedno číslo je ale klíčové: pouze 8 % dotázaných dětí uvedlo, že houby s rodiči nikdy nesbíraly. Je tedy jasné, že tato česká tradice hned tak nezanikne.

Když jsme byli u hub, zeptali jsme se i na lesní ovoce, tedy borůvky, maliny a ostružiny. Tady už je situace zajímavější. 49 procent dětí má sběr lesního ovoce rádo, jen 19 % ho nesnáší, ovšem 32 procent dětí lesní ovoce nikdy nesbíralo. Rodiče, je čas dětem ukázat, že borůvky nebo maliny se dají najít i jinde, než v supermarketu!

Souboj chleba versus rohlík je rozhodnutý

Průzkumem se jasně rozsekl i jeden věčný souboj: CHLEBA nebo ROHLÍK? Aby bylo jasno, rohlík je bezkonkurenční vládce! Paštika (a tedy především Májka ?) nejvíc chutná na rohlíku bezmála dvojnásobnému podílu dětí než paštika na chlebu. Mimochodem, pěti procentům dětí paštika nejvíc chutná úplně samotná.

Když už jsme u svačin, zeptali jsme rodičů, jak je nejčastěji na výlety připravují. Pouze 8 % dotázaných rodičů uvedlo, že si neberou žádnou svačinu a všechno jídlo řeší nějak cestou. Skoro sedmdesát procent rodičů s sebou z domova bere kompletní svačinu – chleby, paštiku, oblohu, ovoce, zeleninu atd. Na výletech tedy české rodiny hlady rozhodně netrpí, a potvrzují to i děti: málo jídla a pití na výletech vadí jen pěti procentům z nich.

„Májka je už víc než 55 let synonymem výletu. Mimochodem, i její život začal výletem. Do tehdejšího Československa se z dovozu „podíval“ maďarský vepřový játrový krém, a protože lidem chutnal, začal se vyrábět také u nás. Z originálního názvu Sertés májkrém vznikla Májka. Doufáme, že náš výzkum rodičům pro letní výlety dodal trochu optimismu a Koukejte mazat,“ uzavírá heslem Májky Alice Feixová, produktová manažerka společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko.

O výzkumu

Výzkum realizovala v červnu výzkumná agentura ResSOLUTION ve spolupráci s agenturou Nielsen Admosphere na obecné populaci dětí 7–15 let a rodičů dětí v tomto věku. Celkem bylo v rámci výzkumu osloveno 318 rodičů dětí 7–15 let a 320 dětí ve věku 7-15 let. Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti jsou součástí Českého národního panelu.

