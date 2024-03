Zodpovědný výrobce nemyslí jen na většinového zákazníka, ale stará se o každého. Myslíme jako efko cz.

Foto: efko cz s.r.o.

Zdravé potraviny nám pomáhají žít zdravý život. Už od Sókrata se traduje, že jsme tím, co jíme. Tedy zdravé dobroty dělají nejen dobrou náladu a potěšení, ale pomáhají tělu se vyrovnat s náročnými dny. Chtělo by se říci, že například křupavé okurčičky nebo stříbřité cibulky nejen chutnají, ale také prospívají už tím, že dělají radost. Jenže každý jsme jiný a každému nejen chutná, ale také prospívá něco jiného. Někteří z nás si musí dávat pozor na potraviny, které obsahují například lepek, laktózu, ořechy. A mnoho z nás i na cukr a kalorie.

Dětské kukuřičkyZdroj: efko cz s.r.o.Nakládaná zelenina vždy patřila k těm potravinám, které naši předci ze zkušenosti generací považovali za zdravé, potřebné a doporučované. Kysanému zelí, křenu či nakládaným okurkám přisuzovali roli nepostradatelných potravin. A to nejen pro jejich nespornou lahodnost! Tradice nakládání okurek, cibulek či šlapání zelí se předávala po staletí z matky na dceru, recepty se dědily a v každém statku vylepšovaly. Byl to rodinný poklad. Později, když vývoj moderních konzervačních metod, zejména pasterizace, umožnil rychlou a bezpečnou výrobu zeleninových konzerv, zůstalo pro většinu lidí zavařování jen zábavou. Ostatně v obchodech je k mání velké množství nejrůznějších výrobků všelijakých chutí a velikostí. Jen si dobře vybrat!

Celer s ananasem SALATBARZdroj: efko cz s.r.o.Není důležitá jen značka výrobku, ačkoli u některých prémiových, jako je třeba efko, se v kvalitě neminete, ale o vhodnosti rozhoduje také složení a zastoupení alergenů. Ti, kteří vědí, že si musí dávat pozor na hořčičná semínka nebo na celer jsou rádi, že dnešní zákony vedou výrobce k důslednému značení. Stejné platí i o glutenu (lepku). I jeho obsah musí být z obalu zjistitelný, stejně jako nutriční hodnoty výrobku. A energie zajímá velkou skupinu zákazníků, kteří musí sledovat glykemický index neboť mají diabetes. Pro společnost efko cz bylo a je samozřejmostí, že svým zákazníkům všechny tyto údaje poskytuje a navíc ve spolupráci s odbornými weby své výrobky komponuje do vhodných receptů a vzorových jídelníčků. Pro celiaky je to například www.celiatica.cz a pro diabetiky www.diabetica.cz, kde nalézají přehledy vhodných potravin. Jako zodpovědná společnost, která si váží a hýčká své zákazníky, je efko cz předním podporovatelem těchto smysluplných portálů. Ačkoli je nepotřebuje většina, je pro efko cz důležité se věnovat všem! Ostatně i vegetariáni a vegani jsou u našeho stolu vřele vítáni.

Párty špízyZdroj: efko cz s.r.o.A co děti? Důležitá skupina mlsných zákazníků! Jsou ve svých rodinách zvyklé na určitý jídelníček. Ve školách se potkávají s jiným a u babiček je to už úplně jiné. To si s radostí vzpomínají mnozí. Domácí marmelády a nakládané okurky – poklady sklepů a špajzů! Jenže ono je těžké vyladit chuť výrobků, zejména těch ve sladkokyselém láku tak, aby jej děti milovaly. A přitom nezapomenout, že potravina má být také zdravá. To je výzva. A je to zase úkol pro prémiovou značku – efko. Dětská řada se nepodbízí „cukrováním“, ale poctivým složením z vybraných a harmonicky spojených surovin. Vyzkoušejte maličké okurčičky, cukrovou kukuřici či plátky chutné červené řepy…

Tedy žijme nejen zdravě, ale hlavně s radostí a vždy dobrou chutí!

Prosím, pokud máte nápad na nový zajímavý výrobek, napište nám tip na něj na efko@efkocz.cz. Nejlepší nápad odměníme dalším výherním košem!

Dětské okurky KLASAZdroj: efko cz s.r.o.