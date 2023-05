Léto se kvapem blíží a s ním vyvstává otázka, kam letos zamířit na rodinný oddych. A že je to pro rodiče mnohdy nelehký úkol. Zabavit děti tak, aby si nevzpomněly na tablet, ani neskloňovaly slovíčko „nuda” a zároveň, abyste si i Vy užili vytoužený dospělácký odpočinek. Máme pro Vás řešení – WELLNESS HOTEL BABYLON.

Foto: CENTRUM BABYLON, a.s.

Že se říká, že dovolená s dětmi není „dovolená”? Záleží, kam se vydáte.

S libereckým Babylonem totiž rozhodně nešlápnete vedle! Speciální pobytový balíček myslí svou pestrostí nejen na Vaše děti, ale také na Vás!

Okuste v srdci Liberce místní chutě v podobě polopenze, užijte si pohodlí komfortního pokoje nebo dopřejte svému tělu klid a péči, v podobě masáže zad, šíje nebo příjemného ošetření nohou. A co děti? Ty budou dávno ve svém živlu, kde je čeká nepřeberná škála možností, jak si v Babylonu vyhrát. Do 13 let mají navíc pobyt zdarma.



V nabídce možná oceníte také fakt, že pokud byste na poslední chvíli nemohli odcestovat, máte možnost dva dny před odjezdem pobyt zrušit zcela zdarma. Vše totiž platíte až na místě.



Vodní radovánky

Pokud máte doma dítko „kachnu”, přibalte mu do kufříku plavky a hurá do vyhlášeného Aquaparku. A že není vodní svět jako vodní svět! Babylon pod svou střechou skýtá nespočet vodních atrakcí, ale uchvátí Vás také svou výzdobou ve stylu steampunku, která je v Čechách jediná svého druhu. Děti se přímo v centru dění pokochají také jeskynním akváriem nebo laserovou show, plnou dýmu, animací a hudby. Tady je to zkrátka sázka na jistotu.

Zdroj: CENTRUM BABYLON, a.s.



Věda je zábava

Pokud Vám doma roste mladý vědec nebo zkrátka jen zvídavý neposeda, zavítejte do „chytrého” světa iQPARKU nebo sousední iQLANDIE. Ratolesti si zde vyzkouší profesi lékaře v malé ordinaci, ponoří se do vodního světa nebo si zahrají na chemika v laboratoři.



Ninja nebo horolezec

Sportovně založená dítka nadchne opičí lanová dráha, kde si mohou zahrát na horolezce nebo se mohou stát součástí menší pevnosti Boyard a stát se ninjou. Skluzavky, trampolíny nebo střelba z děla jsou samo sebou povinností! Zatímco si Vy odpočinete, děti se dokonale unaví, a můžete si tak užít klidný zbytek dne ve 1.000 m2 rozlehlém hotelovém wellness.

Zdroj: CENTRUM BABYLON, a.s.



Balíček zábavy Vám tedy garantuje neomezené vstupy nejen do Funparku nebo vodního světa, ale také do vyhlášené liberecké ZOO, Lunaparku nebo do zrcadlového labyrintu.

A pokud přeci jen zatoužíte po slunečních paprscích, čeká na Vás Sluneční terasa, na kterou výtah přímo z Aquaparku. K úplně parádě už Vám bude chybět jen drink, který si dopřejete při relaxaci pod širým nebem, zatímco děti mohou skotačit na trampolíně, v bazénku nebo si užít vítr ve vlasech na houpačce. Z lehátka tak budete mít dokonalý výhled nejen na své ratolesti, ale dokonalou atmosféru Vám zajistí také tyčící se Ještěd.

Zdroj: CENTRUM BABYLON, a.s.



Nejen u moře můžete zažít moře zábavy! Tak si urychlete čekání na léto a vyberte si svou dovolenou na míru ve WELLNESS HOTELU BABYLON a zapojte se rovnou do soutěže o dva vouchery pro 2 dospělé a děti! Stačí jen správně zodpovědět soutěžní otázku.

Více informací se dozvíte na stránce www.hotelbabylon.cz a www.centrumbabylon.cz

Zdroj: CENTRUM BABYLON, a.s.Ze všech správných odpovědí vybereme 2 výherce, kteří vyhrávají voucher na pobyt ve WELLNESS HOTELU BABYLON s bohatou snídaní a balíčkem zábavy.