Je čas plnit předsevzetí.

Foto: alpa.cz

Patřilo k nim více pohybu? Pak jste na dobré cestě a s ALPOU to zvládnete. Ať se chystáte vyběhnout, na turistiku, do fitka nebo na lyže, vyplatí se, mít ji u sebe. Každý start je totiž s ALPOU jednodušší a pohyb radostnější. Masážní emulze ALPA Sport krásně rozehřejí svaly a připraví tělo fyzickou zátěž a pokud to přeženete, přinesou úlevu namoženým svalům i kloubům. Osvědčené masážní přípravky s čistým přírodním složením vás postaví na nohy a pomohou vám být FIT. Přináší okamžitý pocit úlevy a příjemné uvolnění namoženým partiím.

Na ALPU se můžete spolehnout. Ulevuje tělu a vrací vás do hry už 110 let.

Zdroj: alpa.cz

Hřejivá emulze START zahřeje svaly s tím připraví tělo na zátěž. Zafunguje rychle a spolehlivě a ochrání vás od bolestí z namožení. Sílu ji dává zázvorový extrakt s kafrem, známé svou schopností zvýšit prokrvení. Po námaze pak vyzkoušejte chladivou emulzi RELAX. Využívá přirozených účinků mentolu a výtažků z jedle sibiřské, které dokážou regulovat napětí svalových vláken a obnovují rovnováhu. Mentol příjemně chladí a v kombinaci s kreatinem vám pomůže dostat se rychle zpět do kondice.

Nezapomeňte, že kdo maže, tomu to běhá i šlape.

Nápovědu na soutěžní otázku najdete na www.alpa.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 3 výherce, kteří obdrží balíček od ALPY.