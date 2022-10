Aáááá, to je úleva. Lezou na Vás podzimní chmury? Naordinujte si pohyb a nezapomeňte ani na masáže. Uvolní tělo a dodají energii, takže se budete cítit mnohem lépe. Zkuste třeba Francovkový krém a lehkou masáž s ním zvládnete sami. Budete překvapeni, jak uvolní tělo a vrátí vás do pohody. Obsahuje mentol, mátu, eukalyptus a další byliny, které pomáhají regeneraci a přinášejí krému příjemný aromaterapeutický účinek.

Foto: ALPA

Podzimním úkolem přírody je příprava na zimu. Aktivita všeho živého se utlumuje a organismy se chystají na zimní spánek. Co když se to ale děje také nám? Nepříjemná podzimní únava způsobuje našim tělům i mysli nepříjemný útlum. Na vině je zkracující se den, méně sluníčka, depresivní počasí, ale třeba také výkyvy teplot. Jak s podzimní únavou bojovat?

Poslouchejte, co vám říká tělo. Je potřeba si přiznat, že podzimní únava je zcela přirozenou věcí. Nejedná se o nemoc. Sychravé počasí a zkracující se dny mají zkrátka negativní vliv na naši energii. Někdy proto není na škodu jít únavě naproti a nechat tělo odpočinout. Zajděte si do sauny, zajeďte do lázní, déle spěte nebo si dopřejte masáž, která vám dokáže rozproudit lymfu a dodá vám energii.

Aby masáž byla perfektní, příjemná a relaxační, nezapomeňte použít masážní krém. ALPA masážní krém s vysokým obsahem minerálního oleje, který vytváří na povrchu pokožky kluzký film, který zaručuje možnost dlouhodobé sportovní, léčebné masáže i automasáže bez nepříjemného tření. A zejména přináší okamžitý a dlouhodobý pocit uvolnění a osvěžení, což při podzimní únavě oceníte víc než kdy jindy. Povzbuďte endorfiny. Čím veselejší budete, tím budete mít více energie. Dobrou náladu vám zajistí dostatek pohybu, při kterém se do těla vyplavují endorfiny, hormony štěstí. Jděte si zaběhat, navštivte fitko nebo se běžte projít s pejskem po lese. I fyzickou aktivitu je ale skvělé spojit s masáží!

Od unavených nohou vám pomůže například ALPA gel Kaštan – účinné látky v kaštanovém extraktu a rozmarýnová silice mají uklidňující a osvěžující účinky, příznivě působí na cévní systém, především na žíly.

Nezapomínejte na vitaminy. Říkají nám to od školky. Babičky. Maminky. Učitelky. A všechny mají pravdu! Tělo zkrátka potřebuje vitaminy. Zatímco v létě je často získává ze stravy přirozeně, protože se nevyhýbáme salátům, ovoci ani přílohám, na podzim už to taková sláva není. A na tělesné kondici se to podepisuje. Jídelníček přitom patří k základním faktorům, které ovlivňují nejen naše zdraví, ale také vitalitu. Nemusíte přitom sahat po exotickém ovoci, ale zůstaňte věrni receptům, které se v české kuchyni vaří na podzim už celá staletí. Dejte si tepelně zpracovanou dýni, červenou řepu, mrkev, petržel, celer a další kořenovou zeleninu. Uvidíte, jak vás nabije.

Udělejte si život veselejší. Nepočítáme-li barevné listí, bývá podzim šedivý, smutný a deštivý. Udělejte si ho proto sami barevnější a obklopte se barvami – černé oblečení nechte ve skříni a zkuste žlutou nebo červenou. Na stůl v kanceláři si dejte barevnou květinu, nebo rovnou vyrazte do botanické zahrady. Nebojte se vyspat. Nepodceňujte sílu spánku. Je docela dobře možné, že vaše tělo ho na podzim žádá víc než v jiných obdobích. A když mu ho dopřejete, neznamená to, že jste boj s podzimní únavou prohráli, ale že jste dali tělu přesně to, o co vás prosilo. Spánek je totiž mimořádně důležitý pro regeneraci.

