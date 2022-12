Společnost efko cz rozdává své nejlepší výrobky pro Vaše spokojené Vánoční svátky.

Za kolik dní už budou Vánoce, mami?… Ano, už se blíží Vánoce, čas setkávání a návštěv, kdy je dobré mít po ruce ty nejlepší nakládané okurky, křupavé cibulky, papričky, kukuřičky a vůbec všechno to zdravé mlsání od něhož je tak obtížné děti odehnat. Tedy nejen děti, vždyť se známe… Na hodovní stůl, do misek anebo jako příloha se úžasně hodí letní úroda v lahodném láku, zelenina, která už ani nemůže být čerstvější! Víte například, že okurky, které jsou ráno ručně jedna po druhé sklizeny na poli, se ještě ten samý den setkají ve skleničce a už se v nálevu těší, kdo je na Vánoce koupí? Necestují z dálek, nelétají letadly, neplují měsíce po moři, jdou z moravského pole přímo do (našeho) výrobního závodu společnosti efko cz. Nevadnou, nemají kdy. Křupou, neboť JSOU čerstvě utržené! …a ten lák hmmm, úžasně vyladěná kombinace poctivých složek nálevu, tak jako to máme rádi. Žádná barviva, žádná umělá sladidla či umělá aromata, kdepak. Tady na jihu v efko cz se pracuje na špičkové kvalitě každý den a všechno musí dokonale chutnat, ať už jsou to okurky Delikates, Kořeněné, Česnekové, Cornichons, anebo ty s chilli. Není náhodou, že na všech okurkách efko, na každé sklenici, je pečeť kvality se značkou KLASA.

Zdroj: efko cz s.r.o.Není ale potřeba myslet jen na okurky, ačkoli jsou vynikající. Nejsou totiž to jediné, co můžete vyhrát! V koši pro všechny vítěze jsou také jemné stříbřité cibulky, slaďoučké dětské kukuřičky nebo v oleji naložené česneky. Určitě se vejdou také sáčky bílého, kysaného a červeného zelí, červená řepa a nějaké ostřejší feferonky či výrobky řady *EXCLUSIVE*. Nabídka výrobků, které můžete od efko cz znát i vyhrát, je opravdu široká, neboť je to největší specializovaná zelinářská konzervárna v naší zemi. A také nejmodernější, která se každou sezonou zlepšuje nejen v technologii zpracování, šetrnosti a vývoji nových výrobků, ale také v nakládání s vodou a energiemi.

Každý rok vznikají nové zajímavé výrobky, nové kombinace chutí či šikovnější balení. Vy teď máte možnost poznat to nejlepší z nabídky společnosti efko cz.

LINK, kde soutěžící najde odpověď na otázku: www.efkocz.cz

Společnost efko cz se rozhodla rozdat své výrobky těm, kteří najdou na www.efkocz.cz správné odpovědi a zkusí vyhrát.

Ze všech správných odpovědí náhodně vybereme pět výherců, kteří obdrží koš lahodných výrobků od společnosti efko cz v hodnotě nejméně 1 000 Kč.