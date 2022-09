Celosvětově nejúspěšnější pop-operní uskupení se vrací do Prahy. Il Divo v říjnu rozzáří O2 universum.

Foto: Skupina Il Divo

Skupina Il Divo, celosvětově nejúspěšnější představitelé klasického crossoveru a zakladatelé žánru pop-opery se po čtyřech letech vrací do Prahy. Zpěváci Urs Bühler, Sébastien Izambard a David Miller v doprovodu speciálního hosta Stevena LaBrie rozjedou 10. října v pražském O2 universu velkolepou show, v níž představí své největší hity a vzdají hold Carlosi Marínovi, zakládajícímu členovi Il Divo, který v loňském roce tragicky zesnul.

Komerčně nejúspěšnější klasická crossoverová skupina s více než 30 miliony prodaných alb, držitelé 160 zlatých a platinových desek, první umělci klasického crossoveru, kteří debutovali albem na 1. místě v žebříčku Billboard's Top 200. To je ve zkratce nadnárodní uskupení Il Divo, které se od svého založení v roce 2003 anglickým producentem a hledačem talentů Simonem Cowellem vypracovalo v přední světovou vokální skupinu. Čtveřice zpěváků Carlos Marín, Urs Bühler, Sébastien Izambard a David Miller svým debutem položili základy a stali se průkopníky nového hudebního žánru, takzvané pop-opery.

Českým fanouškům se kvartet vokalistů představil již čtyřikrát, a to v letech 2012, 2014, 2016 a 2018. Další možnost poslechnout si jejich největší hity ve velkolepé živé show přichází již 10. října, kdy O2 universum hostí jedinou zastávku Il Divo v České republice na jejich aktuální koncertní šňůře. Turné podporuje jubilejní 10. studiové album skupiny jménem For Once In My Life: A Celebration Of Motown a zároveň skládá poctu Carlosi Marínovi, který v loňském roce tragicky zahynul.

„Carlos byl nadživotní osobností se vzácnou kombinací neuvěřitelně krásného, Bohem daného hlasu a nesmírného talentu. Jeho vášeň a jeho smích vždy povznesly každého. Milovaly ho miliony fanoušků po celém světě a my jsme měli to štěstí a čest, že jsme s ním mohli tolik let vystupovat. Jeho hravost, přátelství a brilantní hlas nám bude hluboce chybět. Na jeho počest založíme nadaci Carlose Marína a budeme vzdávat hold jeho zpěvu v našich budoucích show. Ať si ho všichni pamatují pro jeho krásnou duši, jeho úžasný talent a ať navždy odpočívá v pokoji,“ uvedli Miller, Izambard a Bühler ve společném prohlášení. Trojici zpěváků bude pro turné doprovázet speciální host, mexicko-americký barytonista Steven LaBrie.

Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 5 výherců, kteří vyhrávají 2 vstupenky na koncert II Divo, který proběhne 10. října od 20 hodin v pražském O2 universu.

