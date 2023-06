Soutěžte o Prémiový kolagen ROSQUE. Vyzkoušejte elixír mládí! Působí na pleť, nehty, vlasy i klouby.

ROSQUE jsme založili jako novou českou značku, která vyrábí přírodní potravinové doplňky. Mezi naše první vlaštovky patří tyto produkty: kolagen, magnesium a vitamínový komplex na vlasy, nehty, pleť Complex. ROSQUE vytváří produkty vynikající kvality, které plní naše představy o kráse a zdraví. Naše produkty obsahují a vždy budou obsahovat pouze kvalitní, bezpečné a účinné ingredience. Samy je pravidelně užíváme a jejich složení jsme pečlivě volily tak, aby nám pomáhaly ke kráse i ke zdraví a navíc, aby nám chutnaly a našemu organismu prospívaly.

Proč? Protože dlouhá řada okamžiků každodenního života tvoří celý životní příběh. Ujistěte se tedy, že vytváříte okamžiky, které pro vás něco znamenají a odrážejí život, který chcete žít. Produkty ROSQUE nám umožní při těchto okamžicích být krásné jako růže a cítit se jako královny. Umožní vám užít si Váš ROSQUE moment.

ROSQUE je česká značka, která vyrábí přírodní potravinové doplňky plné krásy a zdraví.

Zdroj: ROSQUE s.r.o.Kolagenu, jednomu z našich výrobků se říká elixír mládí. Proč? A co to vlastně kolagen je? Jaké máme druhy? A na čem při výběru především záleží? Jak ovlivňuje cena kvalitu?

Kolagen je nerozpustná bílkovina, která v těle tvoří až 30% ze všech bílkovin. Zajišťuje stabilitu a pružnost tkání. Dokonce se udává, že tvoří až 10% hmotnosti člověka. Kolagen si lidské tělo umí vytvářet jen do určitého věku. Klesající tvorba je uváděna již od 30 roku života. Kolagen se získává nejčastěji z vepřových nebo hovězích kůží nebo z ryb a měkkýšů. Ryby a měkkýši patří mezi alergeny a nejsou tedy vhodné pro každého.

A záleží především na množství kolagenu ve výrobku:

Opravdu velmi záleží na tom, z jakého důvodu a v jakém čase začínám kolagen pravidelně brát. Pokud kolagen užívám pravidelně již od 30. věku, tak mi pravděpodobně bude stačit malé množství a při dlouhodobém, pravidelném užívání mi to několik let bude stačit. Pokud už ale vidím první vrásky, vidím snižující kvalitu vlasů nebo nehtů a začínají mne bolet klouby, tak je nejvyšší čas začít brát prémiový kolagen. Množství kolagenu je totiž zásadní pro jeho funkčnost. Mnohdy si myslíme, že čím dražší výrobek kupujeme, tím lepší musí být. Je to ale omyl. Musíte si zjistit, jaké množství kolagenu ve výrobku je a toto množství přepočítat na cenu. Pak zjistíte, že svůj elixír mládí kupujete velmi draze, přesto, že je levný.

A proto se ptáme? Jaké množství kolagenu obsahuje Prémiový Rosque kolagen?

Nápovědu najdete na https://rosque.cz/

Zdroj: ROSQUE s.r.o.Ze všech správných odpovědí vylosujeme 5 výherců, kteří obdrží Prémiový kolagen ROSQUE v hodnotě 1 850 Kč.

