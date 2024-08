Yuzu: Super citrus s třikrát více Vitamínu C než citron.

Foto: YUZU s.r.o.

Yuzu, Yuza, Yuja, Youzi - Co to Vlastně Je?

Yuzu, často označovaný jako super citrus, je exotické ovoce, které vyniká svým vysokým obsahem vitamínu C a antioxidantů. Tento unikátní citrus obsahuje třikrát více vitamínu C než klasický citron a je známý pro své výjimečné zdravotní benefity. Yuzu má zajímavou exotickou chuť, která skvěle vynikne v teplých i studených nápojích a dodává jedinečnou chuť mnoha pokrmům.

Historie a Původ Yuzu

Tradice zpracování yuzu je stará téměř 1 200 let a pochází z Asie, konkrétně z oblastí Číny, Jižní Koreje a Japonska. Plody yuzu jsou malé, s minimálním množstvím šťávy a značným počtem pecek. Přesto jsou ceněny pro svou výrazně aromatickou kůru, která se spolu se šťávou a dužinou používá k výrobě různých produktů, dodávajících typickou vůni a chuť.

Zdroj: YUZU s.r.o.

Zdravotní Benefity Yuzu

Yuzu je bohatý na vitamíny a antioxidanty, zejména vitamín C. Jeho šťáva, kůra i semena mají četné pozitivní účinky na zdraví, včetně antioxidačních, protizánětlivých, protirakovinných a antimikrobiálních vlastností. Tyto vlastnosti činí z yuzu nejen lahodný, ale i velmi zdravý doplněk stravy.

Využití Yuzu

Tradiční recept na horký nápoj je jednoduchý a nabízí mnoho variant. Yuzu lze připravit jako horký čaj- yuzu tea, osvěžujuící limonádu, přidat do koktejlů nebo jako ingredienci do pečení. Yuzu se skvěle hodí do bábovky, vánočky, na francouzský toast či bílého jogurtu na snídani. Je ideálním doplňkem k oblíbeným čajům, ledové kávě, limonádám, grogu, nebo v kombinaci s ginem a tonikem. Kombinací je mnoho a jedna lepší než druhá.

Zdroj: YUZU s.r.o.

Inspirace na recepty s YUZU najdete na https://yuzu.cz/recepty/

Rozmanité Příchutě

Objevte Svět Yuzu.

Kromě yuzu nabízíme také další příchutě jako maracuju, zázvor, citron a grep. Nejnovější nabízenou příchutí je jihokorejská mandarinka Hallabong. Tyto příchutě jsou zpracovány podle tradiční korejské receptury stejně jako yuzu a také nabízejí mnoho zdravotních benefitů a široké možnosti využití v kuchyni.

Nápovědu a více informací najdete na https://yuzu.cz/

