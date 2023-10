Hektické podzimní období nabírá na obrátkách a s ním i stres, nervozita a vyčerpání. Zajistěte proto svému organismů vzpruhu a vraťte mu opět energii, klid a harmonii, které v aktuálním čase potřebuje nejvíce. Stačí si dopřát zaslouženou péči třeba jen v pohodlí domova, kde si dopřejeme relaxační rituál, odpočinek a hýčkání našich chuťových buněk tou správnou pochoutkou. Věděli jste, že správně zvolená strava také může pomoci od stresu a vyčerpání? Ano, je to skutečně tak. Stačí vsadit například na kvalitní čokoládu, kakao a teplé prohřívací nápoje a velká míra stresu je pryč. A co dál? Přinášíme 4 tipy, jak zatočit s podzimním stresem a nervozitou.

Nápoj Monk Antistress Rituale | Foto: monk-nutrition.cz

Relaxace

Aby náš organismus, a především psychika správně fungovala je třeba si dopřát i zasloužený odpočinek, spánek a relaxaci. Náš den by se v ideálním případě měl skládat z 8 hodin pracovní činnosti, z 8 hodin spánku a ve zbývajících 8 hodinách bychom měli věnovat relaxaci. Ať už té aktivní, kdy si jdeme zasportovat, zajdeme si na masáž nebo do sauny, či si přečteme knihu, tak i té pasivní, kdy odpočíváme, necháme myšlenky volně plout a u toho si vychutnáváme například oblíbený pokrm, nápoj nebo pamlsek a třeba si k tomu pustíme oblíbenou hudbu či film.

Čokoláda a kakao

I vhodně zvolená strava nebo její složky nám dovedou udělat dobře a napomoci od stresu. Jako jedny z nejúčinnějších v boji se stresem se ukazují čokoláda a kakao, musí ovšem jít o skutečně kvalitní, pravou BIO čokoládu, ideálně hořkou, a kakao. Ty nejen, že náš organismus zbytečně nezatíží vysokou dávkou cukru a tuků, ale dovedou harmonizovat i naši psychiku, dodat jí pocity klidu, pohody a štěstí a celkově pomoci k jejímu zklidnění a utřídění myšlenek. Pokud jej navíc konzumujeme v podobě nápoje, zajistíme svému tělu ještě prohřátí, které taky na naši mysl pozitivně působí a dodává jí pocity pohody, jistoty a bezpečí. Ideální je tak si dopřát čokoládu a kakao jednou denně, zhruba ve stejný čas a vytvořit si tak z toho pravidelný relaxační rituál, na který se budeme během dne těšit.

Zdroj: monk-nutrition.cz

Spánek

Jedním z nejzásadnějších aspektů v boji proti stresu a vyčerpání je spánek, pochopitelně ten kvalitní. Během něj se totiž naše tělo regeneruje a má možnost načerpat sílu a energii pro další den. Kvalitní spánek ale bohužel není vždy a pro všechny samozřejmostí, proto je třeba jej ještě podpořit. Ideální tak je chodit spát zhruba ve stejnou dobu, před spánkem nekonzumovat těžkou stravu a nachystat se na něj tak, že se postupně zklidníme a utlumíme. Vhodná je například večerní četba knihy, poslech hudby nebo relaxační uvolňující rituál. Naše emoční hladina totiž klesne a bude se nám tak i daleko lépe usínat. Práce do noci a následné usínání nebo příchod z večeře či koncertu a snaha o usnutí většinou nefungují nebo nám nezajistí skutečně kvalitní spánek, který potřebujeme.

Pravidelnost a antistresový rituál

I když se to může zdát jako drobnost, pravidelnost našeho denního rytmu je pro naši psychiku také zásadní, dává nám totiž pocit jistoty a podporuje psychickou vyrovnanost. Pokud je to možné měli bychom vstávat a chodit spát zhruba ve stejnou dobu, ve stejnou dobu obědvat a večeřet, a i volnočasové aktivity provozovat ve stejnou dobu. Ať už jdeme vyvenčit psa, jdeme si zacvičit nebo si chceme vychutnat oblíbený nápoj, také bychom to měli dělat alespoň přibližně ve stejný čas. Zejména ve spojení s pravidelným relaxem, ideálně tím večerním to hraje pro naši psychiku zásadní roli. Pravidelně se opakující činnost se totiž pro nás stávají jakýmsi záchytným bodem a děláme tak z nich pravidelný rituál. Ten je zásadní hlavně večer, kdy po náročném dni najdeme chvilku, abychom si sedli, utřídili myšlenky, zklidnili mysl a tělo a u toho si třeba pustili decentní hudbu a vychutnali kousek čokolády nebo třeba oblíbený horký čokoládový nápoj. Pokud je navíc doplněn ještě ajurvédskými bylinami zajišťujícími to pravé relaxační aroma (např. Monk Antistress Ritual), může se nám stát dokonalým antistresovým rituálem. Navíc se na naše pravidelné večerní zklidnění a rituál můžeme po celý den těšit. A právě těšení se na něco je v boji proti stresu nezbytné.

Nápoj Monk Antistress Rituale je založen především na pravé, 100% čokoládě v BIO kvalitě, se všemi jejími benefity, jejíž chuť je ještě umocněna přírodním BIO kakaem, tak, aby čokoládová slast byla dotažena do naprosté dokonalosti. Nápoj ještě doplňují byliny známé z čínské, ajurvédské, medicíny jako je maca, ashwagandha nebo 7 druhů asijských hub. Ty dodávají to pravé aroma, které nejen, že podpoří chuť, ale zároveň dovedou mysl a tělo harmonizovat, zklidnit a zajistit nám díky kombinaci jedinečné krémové chuti a té pravé vůně dokonalý relaxační rituál a zklidnění. Čokoládový nápoj Monk Antistress Ritual je navíc ještě doplněn BIO kokosovým mlékem, šťávou z rostliny agáve nebo agávovým inulínem, které drinku dodávají další rozměr chuti a dotahují jeho lahodnost do naprosté dokonalosti. To vše ryze přírodně, ve 100% BIO kvalitě, vegansky, bez jakékoli přidané chemie, umělého aroma nebo dochucovadel. Nápoj je tak ideální, jak pro start dne, zejména během podzimu a zimy, v čase hektických dnů plných stresu, tak i večer, jako pravidelný relaxační rituál v podobě teplého prohřívajícího nápoje zajišťujícího zklidnění po celém dni a uvolnění. Jeho složení navíc podpoří celkovou imunitu a zdraví organismu a pomůže od únavy a vyčerpání, stejně jako zvládne povzbudit mysl, stimulovat psychiku a připravit nás na další náročné dny. K tomu všemu dokonale čokoládově chutná a nadchne i ty největší mlsouny a opravdové znalce čokolády! Nápoj je možné pít jako samotný drink, ale třeba jím doladit oblíbenou kávu, jogurt nebo smoothie, stejně jak jej použít i pro podzimní a vánoční pečení a připravit si zdravější verze oblíbených dezertů a cukroví, které tak doplníme nespočtem vitamínů, minerálů a živin. Zdroj: monk-nutrition.cz Ocení jej nejen skuteční milovníci sladkého a čokolády, ale i vegani a vegetariáni, vyznavači moderního zdravého životního stylu a BIO stravy, stejně jako osoby se specifickým stravováním. Vychutnat si jej můžou i ti, kteří si hlídají linii neb hubnou, kterým nenaruší dietní plány, a naopak vysokým obsahem pravého kakaa podpoří spalování a odbourávání tuků, a navíc i kvalitně zasytí a ukojí chutě na nezdravé sladké mlsání.

Nápovědu hledejte na www.monk-nutrition.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme 3 výherkyně/ výherce, kteří obdrží 3 balení lahodného čokoládového krémového nápoje Monk Antistress Ritual, ať můžete říct stresu sbohem a u toho hýčkat i své chuťové buňky!