Užijte si štědrovečerní pohodu s rodinou a cavou.

Umíte si představit štědrovečerní tabuli bez bublinek a konec roku bez perlivého silvestrovského přípitku? My ne! Jak roste obliba šumivých vín, roste i jejich nabídka a druhová rozmanitost. Co třeba letos zkusit v závěru roku něco nového? Místo sektu či cenově náročného luxusního šampaňského zkuste zlatou střední cestu: cavu, španělské šumivé víno na úrovni francouzského Cremant. A když už u ní budete, inspirujte se Španěly a ohromte sváteční hosty lahodnými jednohubkami tapas.

Sváteční chvíle u vánočního stromečku i oslava příchodu nového roku jsou právě těmi příležitostmi, kdy si chceme užít trochu luxusu. Šumivá vína jsou pro tyto výjimečné chvíle jako stvořené. Jaké ale vybrat? Prosecco už trochu nudí, pravé šampaňské odrazuje vysokou cenovkou. Zkuste tedy letos sáhnout po cavě. Je totiž vyráběna úplně stejnou metodou jako její známější francouzské Champagne. Pokud nejste opravdový znalec, rozdíl v chuti nepoznáte.

„Cava je kvalitní a chutné šumivé víno a v České republice jeho popularita rychle roste, Obliba je způsobena chutí a příznivou cenou, která je ovlivněna několika faktory. Například chytrým využíváním moderních technologií, čímž španělská vinařství snižují výrobní náklady“ uvádí Lenka Dulíková ze společnosti Mont Marcal Distributions, která je výhradním distributorem španělských šumivých vín z vinařství Mont Marçal pro ČR.

Jiskrné bublinky cavy rozproudí vaši krev a osvěží mysl. Její svěží harmonická chuť s tóny zelených jablek, bílých květů a voňavých citrusů vám do vašich chladných domovů přinese kousek španělského slunce uprostřed zimy.

A když už si na Silvestra připíjíte cavou, podávejte místo monotónních těžkých chlebíčků španělské jednohubky – tapas. Zkuste rodinu či přátele ohromit olivami plněnými mandlemi, šunkovými kroketami, grilovanými krevetami nebo ančovičkami. Nakrájejte na kostičky lahodný sýr a na prkénko přidejte ještě třeba fuet. Po svátcích vám poděkuje i vaše postava.

Šampaňské, crémant, nebo cava? Jaký je rozdíl?

Bublinky ve víně vznikají při jeho zrání. Perlivá vína jsou oxidem uhličitým většinou dosycována uměle. Šumivá vína jsou naopak charakterizována druhotným zráním, které probíhá buď ve velkokapacitních tancích, což je případ sektu a prosecca, nebo v lahvích, jak se děje u pravého francouzského šampaňského z regionu Champagne, jeho příbuzného z jiných francouzských regionů crémantu a právě španělské cavy. Rozdílná technologie zrání je pak charakterizována i rozdílným tlakem v lahvi a tím i obsahem bublinek.

Cavu skutečně můžeme srovnávat s francouzským šampaňským. Postaral se o to Katalánec Josep Raventós, který výrobu šampaňského okoukal při svých cestách do domoviny slavného vína. První cavu – slovo mimochodem znamená španělsky „sklep“ – vyrobil už v roce 1851. „Raventós propagoval v Champagne tichá vína z vinařství Codorníu v oblasti Penedès v Katalánsku. Napadlo ho, že by z tichého vína mohl vyrobit šumivé tradiční šampaňskou metodou,“ popisuje Lenka Dulíková. Původně se dokonce cava vyráběla i ze stejné odrůdy hroznů, v roce 1887 však byly penedèské vinice napadeny mšičkou a bylo zapotřebí odrůdy pro výrobu cavy pozměnit. Zavedla se původní domácí réva plodící bílé hrozny namísto hroznů tmavých, čímž nápoj získal originální vlastnosti, jež umožnily další vývoj cavy.

Nejlépe chutná z flétny a spárujete ji s čímkoliv

Chuť cavy charakterizují svěží ovocné tóny a praskání jemných bublinek na jazyku. Nejlépe si ji vychutnáte vychlazenou na teplotu 6 až 8 °C. Pokud ji přechladíte, riskujete, že ztratí jemné nuance chutí a vůní, které ji činí tak lahodnou. Podávejte ji ve vysoké sklence „flétně“, která zpomaluje vyprchávání bublinek. Cava je pro ty, kteří si umí užívat života za rozumnou cenu.

Se sklenkou tohoto šumivého vína podtrhnete jakýkoliv druh jídla: maso, ryby, mořské plody, sýry, uzeniny i dezerty. Cava totiž úžasně vede chutě a skvěle čistí chuťové pohárky. „Růžová Cava Mont Marçal Extremarium Brut Rosé Reserva Organic fantasticky doplní dezerty s divokým bobulovitým ovocem, Cava Extremarium Brut Reserva Organic zase bezvadně doplní kyselá jídla nebo jídla s výraznou chutí,“ udává příklady párování Dulíková.

Cava Mont Marçal: Chuť Španělska i v zimě

Až tedy příště dostanete chuť na „bublinky“, dejte cavě šanci vás ohromit. Vybrat si můžete v e-shopu Kulinaria.cz. Objevte její kouzlo a užijte si letošní Vánoce s těmi, na kterých vám záleží.

Cava Extremarium Brut Reserva Organic

Cava Extremarium Brut Reserva OrganicZdroj: Kulinaria.czCava Extremaruim Brut Reserva Organic je výjimečné ekologické šumivé víno ze slunného Španělska. Vyrábí se ze čtyř odrůd, které se sbírají a zpracovávají odděleně. Vzniká tak lahodné šumivé víno svěží, ovocné, krémové chuti s velmi příjemnými tóny syrových mandlí a lískových oříšků. Je skvělé k jídlům s kyselou nebo výraznou chutí. Obsah alkoholu 12 %, odrůdy: Xarel·lo, Macabeo, Parellada a Chardonnay.

Cena: 330 Kč

Cava Extremarium Brut Nature Reserva Organic

Cava Extremarium Brut Nature Reserva OrganicZdroj: Kulinaria.czCava Extremaruim Brut Nature Reserva Organic je špičkové ekologické šumivé víno z vinařské oblasti Penedès. Vyrábí se ze čtyř odrůd, které se sbírají a zpracovávají odděleně. Vzniká tak lahodné šumivé víno s vůní broskve, grepu, citrusových plodů, vanilky a bílých květů. Chuť je svěží, ovocná a krémová s příjemnými tóny syrových mandlí a lískových oříšků. Je skvělé k jídlům s kyselou nebo výraznou chutí. Obsah alkoholu 12 %, odrůdy: Xarel·lo, Macabeo, Parellada a Chardonnay.

Cena: 330 Kč

Cava Extremarium Brut Rosé Reserva Organic

Cava Extremarium Brut Rosé Reserva OrganicZdroj: Kulinaria.czCava Extremaruim Rosé Brut Nature Reserva Organic je lahodné ekologické šumivé víno z vinařské oblasti Penedés. Pyšní se světle třešňovou barvou s intenzivní vůní malin a ostružin s náznaky růže a lilie. Chuť je intenzivní, příjemná, ovocně svěží s jemnou, a přitom bohatou perlivostí. Hodí se k široké škále pokrmů od salátů a těstovin až po mořské plody či k dezertům, obzvláště těm s bobulovitým ovocem a čokoládou. Obsah alkoholu 12 %, odrůda: Pinot Noir.

Cena: 330 Kč

