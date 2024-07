SCORPIONS LOVE AT FIRST STING TOUR

Foto: Zadavatel

Legendární kapela Scorpions se vrací do Česke republiky!

29. července se představí fanouškům v pardubické enetria areně v rámci svého „Love at First Sting Tour“, které je připomenutí k 40. výročí jejich stejnojmenného alba.

Německá skupina Scorpions vznikla v roce 1965 zprvu jako žákovský soubor, který založil Rudolf Schenker. Profesionálně byli Škorpióni založeni v Hannoveru až v roce 1969. Zakládající sestavu Scorpions tvořil doprovodný kytarista, zpěvák Rudolf Schenker, kytarista Karl-Heinz Follmer, baskytarista Lothar Heimberg a bubeník Wolfgang Dziony. V roce 1971 Follmera nahradil Rudolfův mladší bratr, skvělý kytarista Michael Schenker, a ke skupině se přidal zpěvák Klaus Meine. Po vydání debutového alba "Lonesome Crow" Michael Schenker v roce 1973 přestoupil ke slavnější anglické formaci UFO a o rok později již ze základní sestavy zůstal jen rytmický kytarista Rudolf Schenker a vokalista Klaus Meine. Oba pak natrvalo zůstali vůdčími osobnostmi Škorpiónů. Za svoji kariéru si Scorpions vyzkoušeli rozmanité metody tvorby – od spolupráce s Berlínskou filharmonií, přes elektronické experimenty na albu „Eye II Eye“, až po čistě akustickou desku „Acoustica“. Svých nahrávek prodali více jak 100 milionů a bez nadsázky lze Scorpions považovat za nejúspěšnější německou kapelu. Mezi jejich největší hity patří hymnické „Wind of Change“, „Rock Like a Huricane“ nebo „Still Loving You“, a právě tyto skladby nesmí na žádném koncertě Scorpions chybět.

Ze všech správných odpovědí vylosujeme dva výherce. Každý z nich se může těšit na dvě vstupenky na kapelu SCORPIONS v Pardubicích 29. července.