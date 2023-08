Připravte se na náročný podzim včas a už teď si promyslete, jak se na něj vyzbrojíte!

Soutěž o 3 balíčky obsahující 3x velké balení naprosté novinky HHC Gummies Canapuff neboli HHC želé bonbonů a příchutěmi mango, modrá malin a třešeň.

Poznejte novinku a aktuální trend ve světe CBD, kterou je speciální látka HHC! Ta se získává přírodní cestou jako extrakt z konopí a její účinky jsou snad ještě příznivější než u známého CBD. Dovede totiž pomoci se stavy psychické nepohody, odbourat stres a splíny, harmonizovat, ale také podpořit usínání a kvalitu spánku, ulevit od bolestí a pomoci nám relaxovat. Ve speciálních želé bonbonech HHC Gummies Canapuff se navíc pojí s kukuřičným sirupem, rostlinnými složkami a oblíbenými ovocnými příchutěmi jako je mango, modrá malina a třešeň, a kromě skvělých účinků vyniká i jedinečnou chutí.

Nástup účinků, od energie, přes lepší náladu a pocit harmonie pocítíme do 60 – 90 minut

Jak na podzimní deprese a splín? Procházkou, masáží nebo mlsáním s HHC

Hektická doba podzimu je za dveřmi a s ním i celá řada povinností, úkolů a práce. Ne náhodou právě v tomto čase řadě z nás pociťuje extrémní míru únavy a vyčerpání a o slovo se hlásí i typické podzimní deprese, splíny a stres. Vše se ale má řešit, a tak se nenechte splíny ovládat a vyvádět z míry a raději proti nim hned zabojujte! Jak? Kromě pobytu na čerstvém vzduchu, sportu nebo relaxace i správným mlsáním! Přece jen, jídlo nám dodává pozitivní emoce a když je navíc podpoříme speciálním výtažkem z konopí HHC, deprese a splíny si na nás jen tak nepřijdou!

Důvod, proč na podzim řada z nás propadá depresím, pocitu zmarů a nejrůznější psychické nepohodě je pochopitelný. Zkracující se den, méně slunečního svitu, chladnější počasí – to vše naši psychiku ovlivňuje. Dříve byli naši předci více spjati s přírodou, kdy na jaře a v létě byli aktivní a plní života a podzim a zima pro ně byl čas regenerace, útlumu a přípravy na nový rozkvět, který přicházel s jarem. Dnes je ale moderní doba nastavena jinak, žijeme konzumní život, a tak s podzimem nepřichází čas útlumu a regenerace, ale naopak proživíme zřejmě nejhektičtější období roku. Čeká nás řada povinností a úkolů, ať už s dětmi, které jdou do školy nebo v rámci práce, kde je zpravidla podzimní období směřující ke konci roku nejvíce vypjaté. Není proto divu, že na nás tak snadno mohou podzimní deprese a stres.

Je tak nezbytné se na toto období nachystat s předstihem a být připraveni s podzimními depresemi zatočit, abychom si letošní podzim skutečně užili. Poradíme tipy, jak na to!

Zajděte si na procházku

Pobyt na čerstvém vzduchu udělá více, než si můžeme myslet. Takzvaně se vyvětráme, dodáme tělu kyslík a změnou prostředí, kdy odejdeme od počítače nebo z bytu a jdeme třeba jen na 15minutovou procházku, přijdeme na jiné myšlenky a získáme úplně novou energii. Probudíme svoje tělo i svou mysl, dodáme si lepší náladu a bude se nám i daleko lépe pracovat a budeme výkonnější. Najednou se vrátíme domů se zcela novou energií a po stavech stresů a splínů najednou nemusí být ani památky. Chce to však zajít se takzvaně vyvětrat pravidelně, ideálně každý den a udělat si z procházek určitý rituál. Pokud si je navíc dopřejeme k večeru bude se nám poté i daleko lépe usínat.



Relaxujte – na masáži, wellness nebo v sauně

Dalším tipem, jak zatočit s depresemi, únavou a psychickou nepohodou je relaxace. Stejně jako je ve světe vše v rovnováze, mělo by být v rovnováze i v našem světě. Měli bychom tedy ideálně 8 hodin pracovat, 8 hodin relaxovat, třeba i aktivně, a 8 hodin spát. Relaxace je tak pro zdravé fungování naší mysli a psychiky zcela zásadní. Není proto divu, že pokud se soustředíme jen na práci a výkon dostáváme se do vnitřní nerovnováhy a psychické problémy nebo úzkosti na sebe nenechají dlouho čekat. Zajděte si proto na masáž, do wellness nebo sauny či na kosmetiku, nechce ostatní ať o vás mohou pečovat a vy si v tu dobu odpočiňte a nechte myšlenky volně plout. Uvidíte, že si utříbíte myšlenky, srovnáte se, získáte novou energii a napomůžete si takzvaně odpružit přetlak, což je pro řešení úzkostí a stresu zcela zásadní.

Mlsejte – chutně, zdravě a efektně

Dobré emoce jsou pro nás po staletí spojeny s dobrým jídlem. Je to i logické. Obživný pud je základní fyziologická funkce organismu a pokud nefunguje nebo se jen tak narychlo „odbijeme“ máme problém. Vychutnejte si proto dobrou večeři, ať už v oblíbené restauraci nebo v pohodlí domova a nezapomeňte ani na sladkou tečku. Vsadit můžete i na želé bonbony, které nejsou večer pro organismus těžké a pokud vyberete například ty skutečně kvalitní s obsahem blahodárných látek podpoříte i svoji psychiku a zvýšíte psychickou odolnost. Zvolit můžete například naprostou novinku s obsahem HHC pocházejícího z konopí neboli s novým trendem ve světe kanabidiolů (CBD), např. HHC Gummies doplněné ovocnou příchutí, a vaše mysl a psychika tak dostane opět nový impuls. Harmonizujete se, zaženete deprese a splíny, a pokud si takové želé bonbony dopřejete večer, pomohou vám i s usínáním a kvalitnějším spánkem.



Nápovědu na soutěžní otázku najdete na www.vapemashop.cz

Ze všech správných odpovědí náhodně vybereme tři výherce, každý z nich obdrží 3x velké balení naprosté novinky HHC Gummies Canapuff neboli HHC želé bonbonů s příchutěmi mango, modrá malin a třešeň.