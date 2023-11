Baví Vás být v pohybu? Nepodceňujte přípravu ani následnou relaxaci.

Foto: ALPA, a.s.

Ať už si chcete vyběhnout, dát si túru podzimní krajinou nebo vyjet na kole, příprava se vyplatí. To platí pro všechny, takže nezáleží, jestli sportujete pravidelně nebo jen občas, obojí je dobře. Aerobní aktivity jsou totiž to nejlepší, co si můžete dopřát. Rozproudíte krev a okysličíte tělo, vyčistíte hlavu, posílíte svaly, a i když si dáte „do těla“ budete se cítit skvěle. Nemusíte systematicky trénovat, postačí na sobě pracovat a vědět, co je pro vaši kondici dobré a vyhovuje vám. Jednoduše poslouchat svoje tělo a tím předejít zbytečným zátěžím i nechtěným následkům.

Alfou a omegou je dynamický strečink. Zvyšuje aktivitu svalů i jejich ohebnost, intenzivně prokrví tkáně a celkově zlepšuje pohyblivost. Navíc dokáže zlepšit termoregulaci a zlepšit výkon při menší námaze. Klouby je třeba zahřát a rozhýbat a tím dojde k vylučování kloubního mazu, který šetří klouby a podporuje hybnost.

Pro zahřátí je ideální použít hřejivou emulzi od Alpy. Alpa Sport Star hřejivá emulze START připraví tělo na fyzickou zátěž.

Je učená pro masáž svalů před výkonem sportovců i těch, kteří sportují jen rekreačně. Zázvorový extrakt a kafr prokrví svaly a prohřejí svaly, tak aby zvládly větší námahu bez přetížení. Oceníte přírodní složené a ideální konzistenci, která umožní příjemnou masáž. Emulze výborně zafunguje i proti pocitu ztuhlosti. Emulze obsahuje kreatin, urychluje regeneraci a pomáhá zlepšit fyzickou kondici. Vyzkoušejte a uvidíte rozdíl.

Co je to dynamický strečink a jak se liší od statického?

Statický strečink není před běháním vhodný, protože protáhne pouze sval a utlumí aktivitu svalových vláken, čímž sníží jejích výkon. Dynamický je pravým opakem. Cviky provádíme v pohybu a jde o různá kroužení, úklony a předklony trupu s fixovanou pánví. Pokud děláme kmihy, nikdy nejde o prudké nebo trhavé pohyby. Umožní prohřát střed těla, a tak zajistí správné držení těla i koordinaci všech jeho částí.

Stejně důležité je protažení po výkonu. Zhruba 20 min po doběhnutí jsou svaly maximálně prokrvené a protažením zkráceného svalstva předcházíme bolesti po výkonu i zraněním. Správným strečinkem současně posilujeme svalovou sílu, zvyšuje se pružnost a stáváme se ohebnější. Správný strečink pomáhá regeneraci pohybového aparátu a způsobuje, že se po výkonu cítíme dobře.

Svalovou relaxaci dokáže podpořit Alpa Sport Star chladivá emulze RELAX. Emulzní masáž dopřeje svalům uvolnění a relax po výkonu. Mentol a silice ze sibiřské jedle uvolňují svaly a podporují jejich regeneraci. Přípravek odstraňuje svalové napětí a s ním spojené bolesti. Mentol postižená místa příjemně zchladí a kreatin pomůže dostat se zpět do kondice.

