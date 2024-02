100% džusy Relax součástí každé plnohodnotné snídaně aneb sklenička 100 % džusu Relax coby jedna z doporučených pěti porcí ovoce či zeleniny denně.

Sklenička 100 % džusu Relax parádně zpestří vaše první jídlo dne a příjemně vás nastartuje svou svěží chutí. Oblíbené džusy představují skvělou alternativu, jak si doplnit jednu z pěti doporučovaných denních porcí ovoce či zeleniny. „Naboostujte“ se ovocem s vitaminy, vlákninou a dalšími prospěšnými látkami v podobě 100 % džusu Relax hned po ránu. Budete mít lepší den.

Tušili jste, že v průměru sní Evropané zhruba 166 g ovoce a 220 g zeleniny za den? Je to málo, nebo akorát? Světová zdravotnická asociace (WHO) vydala obecně platné výživové doporučení, které uvádí, že bychom měli denně zkonzumovat alespoň 200 g ovoce a minimálně 400 g zeleniny. A do každé porce plné vitaminů, vlákniny a antioxidantů spadají také 100% ovocné džusy, jako jsou 100% džusy Relax. Jednu porci zaujímá sklenička o objemu 250 ml. Pochutnejte si na ní u snídaně, příjemně vám nastartuje den. Pak už si stačí během dne dopřát 4 porce ovoce či zeleniny a vaše tělo vám poděkuje. Vyberte si z nejoblíbenější klasiky: Relax 100 % jablko, Relax 100 % multivitamin a Relax 100 % pomeranč.

Relax 100 % jablko

Jablka – pro někoho ovoce lehce obyčejné, pro jiného neuvěřitelně rafinované svou plnou chutí. Jejich pestrost se promítá do bohatosti 100 % džusu Relax. Jablka v nápoji se lisují ihned po sklizni, proto má džus přirozenou barvu a příjemnou vůni, která přímo vybízí k ochutnání. Ideálně si dopřejte středně velkou sklenici k vaší oblíbené snídani. Díky tomu budete mít podle WHO splněnou jednu dávku ovoce či zeleniny z pěti doporučených denně.

Relax 100 % multivitamin

Osvěžující, výživný a naprosto jedinečný? Džus Relax 100 % multivitamin vás osloví unikátní kombinací 14 druhů ovoce! V chuti tohoto džusu můžete poznávat např. banán, mango, jahodu, ananas, jablko či maracuju. Nebo jste v něm ucítili i kiwi, liči příp. opuncii? Vše je správně. Udělejte si ze sklenky lahodného multivitaminu snídaňového parťáka. Díky tomu si můžete odškrtnout jednu z pěti doporučených denních porcí ovoce a zeleniny, jak radí WHO. Proč zrovna tento džus? Kromě „návykové“ chuti obsahuje také 11 vitamínů.

Relax 100 % pomeranč

Sladkost a kyselost v dokonalém poměru, tak chutná osvěžující džus Relax 100 % pomeranč. Pouhá sklenička ke snídani nápoje z těch nejsladších pomerančů potěší nejen vaše chuťové buňky, ale také váš organismus. Právě jedna běžná sklenka totiž představuje jednu porci z doporučených pěti ovoce a zeleniny, které bychom si měli dle WHO dopřát během dne. Proč je džus tak bohatý na chuť? Protože na 1 litr bylo vymačkáno 2,5 kg pomerančů ihned po sběru.



