Startuje šestý ročník kávové expedice Go za Gorilou! Projekt pomáhá ohroženým horským gorilám a popáleným dětem.

Expedice do rovníkového deštného pralesa východoafrické Rwandy a Ugandy za ohroženými horskými gorilami nazvaná Go za Gorilou! odstartovala v neděli 3. března. Na dobrodružnou cestovatelskou výpravu tentokrát vyráží výherkyně posledního ročníku fotografické online soutěže kávové značky Mountain Gorilla Coffee Johana Kůtová a ambasador tohoto ročníku zpěvák skupiny Chinaski Michal Malátný. Cílem projektu Go za Gorilou! je podpořit organizaci Gorilla Doctors pečující o poslední zbylé horské gorily žijící v ugandských horách a spolek Bolíto, který pomáhá dětem v resocializaci po těžkých popáleninových úrazech. Účast na projektu Go za Gorilou! se mezi tuzemskými hudebníky již stává tradicí. V předchozích letech ho podpořili Tomáš Klus, Xindl X, Kamil Střihavka, zesnulý Jan Kalina ze Sto zvířat nebo Matěj Ruppert z kapely Monkey Business.

Horské gorily jsou ohrožená zvířata, kterých zbývá posledních více než tisíc jedinců na světě v jediné oblasti na hranicích Rwandy, Konga a Ugandy. Právě tam míří expedice Go za Gorilou! Vedle toho má v plánu i ve rwandském parku Volcanoes navštívit hrob Dian Fossey – americké bioložky, které jako jedna z prvních upozornila na nebezpečí vyhynutí goril, zahájila práci na jejich záchranu a za tuto svoji snahu zaplatila životem, když byla v rwandských horách zavražděna (pravděpodobně pytláky).

Výstup do hor za gorilami je však náročný a může být i poměrně dlouhý. Nelze předem přesně odhadnout, jak dlouho bude účastníkům expedice trvat cesta k místu aktuálního výskytu goril. Účastníci expedice Go za Gorilou! proto vyzývají veřejnost, aby na www.kavagorila.cz a na facebokovém profilu facebook.com/mountaingorilla.cz a instagramu https://www.instagram.com/mountaingorillacoffee/ sledovala cestovatelské zážitky jednotlivých účastníků expedice a tipovala, za jak dlouho se skupině podaří tlupu horských goril v ugandských kopcích najít. Ten tipující, jehož odhad bude nejblíže, vyhraje 1 kg kávy Mountain Gorilla Coffee Dian Fossey. Expedice Go za Gorilou! je vyvrcholením téměř půlročního projektu společnosti Mountain Gorilla Coffee, která právě z Ugandy dováží vynikající a ekologicky pěstovanou pětihvězdičkovou kávu a čokoládu. Z každého produktu Mountain Gorilla Coffee zakoupeného od října do prosince loňského roku šlo pět korun pro každou ze zmíněných organizací, celkem se takto vybralo kolem sto dvaceti tisíc korun.

Mountain Gorilla Coffee je značka, pod kterou společnost M. G. C. Trade, s. r. o. dováží kávu, kakaové boby a další produkty z východoafrické Ugandy. V podobě vynikající pražené kávy a vysoce kvalitní čokolády je uvádí na český trh. Mountain Gorilla nakupuje přímo od farmářů za férové ceny. Dovážené komodity nesou označení Rainforest Alliance Certified – garanci, že byly vypěstované v souladu s pravidly pro ochranu deštných pralesů. Značka Mountain Gorilla finančně podporuje organizaci Gorilla Doctors.

Gorilla Doctors je mezinárodně uznávaná nezisková organizace, která působí hlavně na území Ugandy, Rwandy a Konga. Zaměstnává desítky veterinářů z celého světa, kteří osobně dohlížejí na zdraví a bezpečí vzácných horských goril přímo v náročném terénu afrického deštného pralesa. Věnuje se také výzkumu, osvětě a spolupráci v oblasti ochrany zvířat a rozvoje ekologického zemědělství v Africe.

Bolíto je nezisková organizace při Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, jejímž cílem je pomáhat dětem s popáleninami překonávat jejich těžký životní úděl. Popáleniny patří k nejtragičtějším a nejtěžším úrazům v každém věku, u dětí ale téměř vždy znamenají bezprostřední ohrožení života.

