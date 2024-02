Aááá, to je úleva.

Necítíte se fit, kýcháte, smrkáte a nadechnout se nosem je problém? Je možné, že vás skolila viróza nebo jste jen nachlazení. Na ucpaný nos i škrábání v krku pomohou inhalace. A pokud zrovna nemáte nasušené byliny, vyzkoušejte tradiční Francovku. Stačí pár kapek do vody a můžete inhalovat. V domácích lékárnách Francovka boduje už 111 let jednoduše proto, že funguje. Alpa Francovka obsahuje 14 bylin a dodnes se vyrábí podle původní receptury. To ji dává sílu pomáhat při celé řadě neduhů. Nejenže protáhne dýchací cesty, ale ošetří i drobné oděrky a stejně dobře zafunguje na pohybový aparát. Zvyšuje totiž prokrvení a tím pomůže rozhýbat svaly i klouby. Francovka přináší rychlou úlevu, a proto ji patří vaše důvěra.

Cítíte, jak vám v zimě tuhnou klouby?

Vsaďte na osvědčenou francovkovou recepturu od ALPY a zaměřte se na vyrovnanou zátěž a správné prokrvení. Vede k němu aktivní pohyb, taky chůze, cvičení i protahování, ale také masáž. Ideální je kombinace všech tří, pomůže vám k snadnějšímu pohybu. Jednoduše nenechte vaše klouby v klidu a výsledek se dostaví.

Masáž patří mezi nejlepší způsoby, jak snížit bolest nebo napětí a navodit pocit pohody. „Pozornost, péče a čas, které věnujete sobě samým se vám vrátí v podobě zlepšeného zdraví a v pocitu štěstí,“ píše například Emma Mitchell v knize Energie tvého těla. Instinktivně k ní přistupujeme ve chvíli, když nás něco bolí nebo se cítíme ztuhlí. Velmi účinná je např. při migréně, pomůže nám zbavit se pocitu těžkých nohou a vysvobodí nás od bolesti při ztuhlých svalech šíje či zad.

Rychlý nástup účinku a celková úleva, to jsou přednosti mazání od ALPY.

Oblíbili si je mladí i staří, sportovci i lenoši a všichni, kdo chtějí být FIT a sázejí na přirozenou cestu.

Sedmero bylin je dodnes základem masážních přípravků, vyrobených podle léty prověřené receptury.

Francovkové mazání uleví kloubům, svalům i páteři. Prokrvuje tkáně a tím uvolňuje svalové napětí spojené s bolestí.

Zatímco obsažený mentol pomůže od bolesti, byliny máta, eukalyptus, hřebíček i rozmarýn podpoří regeneraci namožených kloubů a pomohou správnému prokrvení.

Na ALPU se můžete spolehnout, vrací vás do hry.

Francovkový masážní gel pro FIT tělo po námaze.

Bylinný gel Alpa je ideální pro masáže kloubů, svalů a páteře po větší zátěži při sportu nebo po práci. Prokrvuje pokožku, uvolňuje svalové napětí a snižuje únavu. Zatímco obsažený mentol zchladí namožená místa a uleví bolesti, máta peprná a eukalyptus pomohou prohřát svaly a tím podpoří jejich regeneraci. Proto je Francovkový masážní gel ideálním partnerem pro namožené tělo po sportu nebo po práci.

A pomůže i tehdy, když se cítíte jako „rozlámaní“, třeba při nachlazení nebo chřipce nebo při bolestech hlavy. Stačí jemně potřít spánky a zůstat v klidu. Francovkový gel má mírně znecitlivující účinky, takže se vám po masáži celkově uleví.

Francovkový masážní krém prokrví tkáně a relaxuje svaly.

Pomůže vám prohřát svaly a podpoří regeneraci. Je směsí bylin v kvalitním masťovém základu. Lehká konzistence umožní hojivou masáž a podpoří transport účinných látek do postiženého místa. Krém, stejně jako gel, vychází z léty prověřené osvědčené receptury. ALPA je vaše jednička, letos slaví 111 let.



