Mazat běžky je věda. Umíte to bez fluoru?

Mažeme s nimi už desítky let, ale nově jsou v biatlonu vosky s fluorem zakázané. Škodí zdraví i životnímu prostředí. Pro rekreační sportovce jsou stále v prodeji, ale můžete to zkusit bez nich. Servismani české biatlonové reprezentace a její partner, značka Hamé se svou Májkou, přináší tipy jak na to.

Proč vosky s fluorem končí? Jeho sloučeniny zvyšují riziko kardiovaskulárních nemocí, poškození jater, rakoviny a hormonálních problémů. Jenže fluor výrazně odpuzuje vodu a špínu, vosky s ním hlavně na mokrém sněhu fungovaly mnohem lépe. „Všechny znalosti a zkušenosti za poslední roky můžeme zapomenout, vracíme se na začátek,“ říká Jan Lušovský, člen týmu, který se stará českým reprezentantům v biatlonu o špičkové závodní běžky.

Jak si poradit s vosky bez fluoru:

1. Raději víc levnějších. Vosky bez fluoru fungují v užším spektru teplot, je tedy pravděpodobnější častější přemazávání. Raději než pár drahých si kupte kompletnější sadu levnějších. Nebudete plýtvat cenným materiálem.

2. Teplota je základ. Ale jaká? Nejlepší je měřit teplotu sněhu. Proto si kupte speciální teploměr, který stojí pár stokorun. Ale pozor! Některé vosky udávají teplotu vzduchu, jiné sněhu.

3. Žehlička je jistota. Zapomeňte na postup typu „rozmažu to za studena a zbytek se po skluznici postupně rozjede“. Vždy použijte kvalitní žehličku s přesným nastavením teploty, ať si nespálíte skluznici.

4. Tekuté vosky ulehčí práci, ale… Tekuté vosky se nanášejí hubkou a nemusíte je žehlit. Je to jednodušší, ale na lyžích vydrží třeba jen 10 km. Tuhé a kvalitně zažehlené několik desítek kilometrů.

5. Jedna vrstva stačí. Občas se dočtete, že se dá nanášet několik vrstev. Když je lyže kvalitně připravena, jedna vrstva poslouží dostatečně. I profíci to tak dělají.

6. Čistota především. I drobné nečistoty, které necháte na skluznici, mohou zruinovat vaši snahu „aby to jelo“. Profíci doporučují běžky vyčistit hned po jízdě, a ne ve spěchu ráno před voskováním.

7. Nezapomeňte na vybavení. Pořiďte si speciální škrabku, kartáč, roztok na čištění skluznice a čisticí papír. Zapomeňte na malířskou špachtli a technický benzín.

Závěrem: Zůstáváte u vosků s fluorem? Při mazání používejte ochranu dýchacích cest.

Jak to vidí čeští reprezentanti?

„Dobře namazané lyže jsou ze všeho nejdůležitější. Když lyže krásně jedou, vím, že soupeřky před sebou z kopce dojedu. A to je skvělý pocit, člověk se pak cítí silný.“

Jessica Jislová, reprezentantka ČR v biatlonu

„U dobrých lyží není rozdíl v kvalitě namazání pocitově velký, je vidět až ve srovnání s celým startovním polem. U horších lyží na správném namazání záleží mnohem víc. Je to jako jet po silnici na silničním nebo na horském kole, ten rozdíl je znát.“

Michal Krčmář, reprezentant ČR v biatlonu

