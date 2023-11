Příběh vašeho života v jedné krásné knize! Vyhrajte deník Upřímně a k němu dřevěné pero. Sepište si svůj příběh sami pro sebe nebo ho věnujte někomu z rodiny. Hrajeme o tři sady, ve kterých najdete deník a pero.

Copak to jde, jen tak si sednout a napsat vlastní životní příběh, když někdy stěží dáte dohromady nákupní seznam? S deníkem Upřímně ano. Neodradí vás kopou prázdných stránek, ale motivuje 365 otázkami. Na jeho stránkách budete odpovídat na dotazy týkající se života, rodiny, koníčků, plánů a vzpomínek. Otázky kombinují ohlédnutí do minulosti, zmapování přítomnosti a drobné nakouknutí do budoucnosti. Čím upřímněji je zodpovíte, tím přirozeněji obsáhnete celý svůj život. Tedy: napíšete si svůj vlastní příběh.

Deník Upřímně je vhodný pro všechny. Pokud nejste zrovna psavci, odpovíte dvěma řádky. Jestli psaní milujete, rozmáchnete se na celou stránku. I to je výpověď o tom, jací jste a jak žijete. Začít psát se dá kdykoliv. Můžete pravidelně nebo nepravidelně, jak je libo. Pokud budete psát každý den, popíšete deník za rok. Pokud jednou za čas, vydrží vám několik let. Otázky v deníku jsou nakombinované tak, abyste mohli odpovídat postupně jednu za druhou nebo si je vybírat na přeskáčku podle aktuální nálady. Tato životní kniha je totiž hlavně vaše dílo. Jakou si ji sepíšete, takovou ji budete mít.

Deník Upřímně vytvořila brněnská firma Tam & zpět, která se zaměřuje na výrobu zážitkových papírenských produktů. V její nabídce, mimo Pětiletý deník, najdete deníky pro rodiče a děti, zápisníky, diáře, plánovače, plánovací karty a potřebné doplňky včetně limitovaných edicí podporujících charitativní projekty. Všechny produkty Tam & zpět jsou navrženy a vyrobeny v České republice.

Chcete deník Upřímně vyhrát?

Nevíte si rady? Nápovědu najdete na www.tamazpet.com

Ze všech správných odpovědí vybereme 3 výherce, kteří obdrží deník Upřímně a k němu dřevěné pero. Výherci si mohou vybrat ze dvou barevných provedení – modrý nebo červený deník a jeho desky si nechat personalizovat.