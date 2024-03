Malý princ ožívá v nezapomenutelné show a poprvé míří do Prahy! Jedinečné scénické zpracování nesmrtelného příběhu poprvé v Praze.

Generacemi milovaný nadčasový příběh Malého prince z pera Antoine de Saint-Exupéryho doslova ožívá v nezapomenutelné show a poprvé míří do Prahy! Po vyprodaných představeních v Paříži, Sydney a Dubaji a odehrané sezóně na newyorské Brodwayi se jeho scénického zpracování dočkají i diváci v Praze. Již za měsíc, od 27. do 31. března, dorazí show do pražského Kongresového centra, kde si jej velcí i malí diváci budou moci užít hned v sedmi představení. Neopakovatelná show plná hudby, tance, herectví, akrobacie a moderní technologie videomappingu povýší už tak pestrý, dobrodružný příběh na nezapomenutelný zážitek. Do Prahy dorazí ve svém novém scénickém zpracování, se všemi herci, tanečníky, akrobaty i originální francouzskou režií, což už nyní dává záruku neopakovatelného zážitku a kulturní podívané skutečně na světové úrovni!

Jedinečná představení odstartují v pražském Kongresovém centru ve středu 27. března a na programu budou až do neděle 31. března. Každý všední den se uskuteční jedno představení začínající ve 20 hodin, o víkendu jsou pak v plánu hned dvě show během každého dne, a to odpolední od 16 hodin a večerní od 20 hodin. Zejména odpolední představení jsou tak jako stvořená pro rodiny s dětmi a pro malé fandy dobrodružného příběhu Malého prince.

Unikátní scénické představení Malý princ, produkovaný Broadway Entertainment Group, nabídne kouzelnou divadelní hru s plejádou úchvatných postav, jedinečných kostýmů a nadčasové scény. Poutavý, poučný a dobrodružných příběh Malého prince, který nikdy neomrzí, tak diváka vtáhne doslova do děje a umožní mu příběh prožít společně s ním. To vše v roce, kdy si Malý princ připomíná své 80. výročí od svého vydání.

"Jsme opravdu nadšeni, že s Malým princem míříme právě do Prahy! Malý princ na své cestě sdílí poselství lidskosti s mnoha různými lidmi a kulturami. Těší nás, že můžeme s pokorou přinášet jeho příběh o přátelství, osamělosti, lásce a péči o druhé i o naši planetu. Už teď se nemůžeme dočkat pražských představení i českých diváků,“ říká Anne Tournié, režisérka show Malý princ.

Celé zpracování show, od hudby, přes tanec, herectví a akrobacii až po projekce založené na inovativní technologii videomappingu povyšují příběh Malého prince na nadčasový zážitek a doslova jej oživují. Představení, která k nám míří po vyprodaných zastávkách v Paříži, Sydney a Dubaji a odehrané sezóně na americké Broadwayi, s kompletním obsazením a týmem, tak slibují nezapomenutelnou podívanou a komplexní kulturní zážitek skutečně na světové úrovni. Show je celá ve francouzštině, s přehlednými a krátkými českými titulky, aby je zvládli i malí diváci.

Doplňme, že oceňovaný tvůrčí tým Malého prince vede režisérka a choreografka Anne Tournié, pod libretem a spolurežií je podepsán Chris Mouron, původní hudbu napsal Terry Truck, o pomocnou choreografii se stará Noellie Bordelet, videodesign je dílem Marie Jumelin, kostýmní návrhy připravila Peggy Housset, světelný design show zajišťuje Stéphane Fritsch, zvukový design pak Tristana Viscogliosiho, videoprojekce obstarává Etienn Beaussart, o vlasy a make-up účinkujících se stará Carmen Arbues Miro a o rekvizity Aurélie Gandilhon. Malý princ byl za 80 let od prvního vydání přeložen do 250 jazyků a po celém světě se prodalo 200 milionů jeho výtisků, díky čemuž se stal 2. nejprodávanější knihou v moderní historii.

Nenechte si ujít poselství Malého prince o tom, že to skutečně důležité je očím neviditelné a vychutnejte si jedno ze 7 pražských představení plné hudby, tance, herectví, akrobacie, jedinečných kostýmů a scény s nadčasovou technologií videomappingu. Již od 27. března v Kongresovém centru Praha!

Termíny představení:

· Středa, 27. 3. – 20:00

· Čtvrtek, 28. 3. – 20:00

· Pátek, 29. 3. – 20:00

· Sobota, 30. 3. – 16:00 a 20:00

· Neděle, 31. 3. – 16:00 a 20:00

Vstupenky jsou k dostání v předprodejní síti TicketLive

