Noc filmových melodií již 5. března v Rudolfinu.

Hollywood in Prague. Noc filmových melodií | Foto: Zadavatel

Již 5. března se pražské Rudolfinum promění doslova v Hollywood! Na programu bude totiž koncert s názvem Hollywood in Prague: Noc filmových melodií, během něhož zazní ty největší hity nejslavnějších hollywoodských filmových trháků jako jsou Harry Potter, Piráti z Karibiku, Mission Impossible, Pearl Harbor, Šifra Mistra Leonarda nebo Top Gun a řada dalších! To vše v podání 60členného symfonického orchestru Bohemian Symphony Orchestra Prague, který celý zážitek ještě umocní a umožní divákům vychutnat si ten pravý rozměr nejkrásnějších filmových melodií z per nejslavnějších skladatelů.

Během 90minutové produkce se diváci mohou těšit na skutečnou hollywoodskou filmovou jízdu! V podání symfonického orchestru Bohemian Symphony Orchestra Prague pod vedením dirigenta Martina Šandy a v čele se sólistkou Leticií Krotkou, si vychutnají nejikoničtejší filmové melodie. Zazní například skladby z filmů Harry Potter, Piráti z Karibiku, Mission Impossible, Pearl Harbor, Šifra Mistra Leonarda nebo Top Gun. Příjemným zpestřením navíc budou i melodie z generacemi milovaného animovaného seriálu Simpsonovi, romantické komedie Prci, prci, prcičky či filmu Zrodila se hvězda. To vše v jedinečné atmosféře jednoho z nejkrásnějších koncertních sálů v Praze, ve Dvořákově sále Rudolfina.

„Těší nás, že můžeme všem milovníkům filmů, hudby, a především filmové hudby přinést jedinečný zážitek a umožnit jim si naplno užít ty nejkrásnější filmové melodie. Věříme, že spojením se symfonickým orchestrem a v podání Bohemian Symphony Orchestra Prague půjde skutečně o nezapomenutelný zážitek a že diváci budou z koncertu odházet nejen jako fanoušci filmů a filmových melodií, ale i samotného orchestru,“ říká Martin Šanda, šéfdirigent a ředitel Bohemian Symphony Orchestra Prague.

Doplňme, že na koncertu Hollywood in Prague: Noc filmových melodií si diváci užijí skutečně 100% hudební zážitek a vychutnají si oblíbené filmové melodie z per nejslavnějších skladatelů v celé jejich šíři a kráse. Filmová hudba je totiž dle slov šéfdirigenta Martina Šandy jedinečná právě ve spojování posluchačů napříč žánry a generacemi.

HOLLYWOOD IN PRAGUE: NOC FILMOVÝCH MELODIÍ

5. 3. Rudolfinum, Bohemian Symphony Orchestra Prague a největší filmové hity

Vstupenky k dostání na stránkách orchestru na www.bsop.eu

Cena: od 790 Kč

Více na www.bsop.eu

Bohemian Symphony Orchestra Prague

Symfonický orchestr založený v roce 2002 šéfdirigentem Martinem Šandou. V průběhu let si orchestr připsal na konto nespočet úspěchů, absolvoval několik evropských turné s rockovými legendami, jako jsou kapely Deep Purple, Nazareth, Europe, Alice Cooper, Toto, Survivor, Foreigner, Journey, Bonnie Tyler, Uriah Heep a řada dalších. Spolupracoval rovněž se švédskou kapelou Sabaton, britskou kapelou Kosheen, 2Cellos, slavným španělským operním pěvcem José Carrerasem nebo vokální skupinou The Tenors, Il Volo a dalšími. Namátkou jmenujme houslistku Vanessu Mae, zpěvačku Sarah Brightman či trojnásobného držitele cen Grammy Michaela Bublé. Orchestr má za sebou rovněž řadu klasických koncertů po celé Evropě, absolvoval také turné po Japonsku a Číně. Aktuálně se kromě řady vlastních koncertů chystá také na koncert Hollywood in Prague: Noc filmových melodií, dále na epickou symfonickou show Pop in Symphony, audiovizuální podívanou The Gaming Music Live Vol. 2, epickou symfonickou show Rock in Symphony v O2 Universu, nebo na podzimní výroční turné s kapelou Elán. www.bsop.eu

