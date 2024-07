LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 2024. 31. července od 20.30 hodin

Foto: Zadavatel

Magická komedie

„Ze stejné látky jsme, z níž spřádají

se sny, a život je jen ostrůvek,

co ze všech stran je obklopený spánkem.“

Co může způsobit ztroskotání jedné lodi? Kolik plahočení po neznámém ostrově, kolik konců starého života a kolik nových začátků! A kolik zázraků! A co když to ztroskotání bylo jen snem, magickým přeludem?

Zdroj: Zadavatel

Nejkrásnější pozdní hra Williama Shakespeara, v níž se objevují témata a motivy, které alžbětinského dramatika zajímaly po celý život: velká láska, pletichy, pomsta či odpuštění. Ale i téma iluze, skutečnosti a plynutí času. Svou strukturou hra Bouře nejvíc připomíná slavnou komedii Sen noci svatojánské, i proto zde záměrně navážou na své zrcadlové předobrazy z úspěšné inscenace Snu noci svatojánské (2013) David Prachař, Csongor Kassai, Marek Daniel a Josef Polášek.

Nápovědu hledejte na www.shakespeare.cz

Ze všech správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Každý z nich se může těšit na 2 vstupenky na hru BOUŘE.