Pokud jste v dobré kondici, jde všechno líp, to určitě znáte. Fyzická kondice podporuje vyrovnanou psychiku a vzájemně se doplňují. Takže každým pohybem či tréningem obdarováváte nejen pohybový aparát, ale i mozek a nervy. Proto se po výkonu cítíte skvěle, obzvlášť když jde o venkovní aktivitu. Je fajn, když vás pohyb táhne, ale i tady je třeba držet se pravidel, které pomohou přetavit výkon v dobrý pocit a to nejlepší pro tělo.

Proč nás po námaze bolí svaly? To nám říkali už ve škole, na vině je kyselina mléčná, ale co s tím? Kyselina mléčná se ve svalech tvoří při rozkladu glukózy. Při jejich běžném zatížení se v nich nehromadí, a to i díky jaternímu metabolismu, který ji odbourává. Ale co když je fyzická zátěž příliš velká? V tomto případě je všechno jinak, kyselina mléčná se ve svalech hromadí, a to přináší bolest nebo i křeče z přetížení. A pokud nejste na námahu zvyklí a máte malou svalovou sílu, může dojít k mikro poranění svalových vláken. Zní to nebezpečně, ale není to tak horké. Svaly totiž mají vysokou schopnost regenerace, a když se o ně dobře postaráte, dostanete je poměrně rychle zpět do formy. Každopádně je žádoucí se těmto stavům vyhnout.

Jak na to a co vás ochrání? Určitě strečink. Při orientaci na výkon je mnohdy opomíjený, a přitom je jeho základem. Nikdy nezatěžujte ztuhlé svaly, nejprve je třeba je zahřát a uvolnit. Statický strečink není před běháním vhodný, protože protáhne pouze sval a utlumí aktivitu svalových vláken, čímž sníží jejích výkon. Dynamický je pravým opakem. Cviky provádíme v pohybu a jde o různá kroužení, úklony a předklony trupu s fixovanou pánví. Pokud děláme kmihy, nikdy nejde o prudké pohyby. Umožní prohřát střed těla, a tak zajistí správné držení těla i koordinaci všech jeho částí. Stejně důležité je protažení po výkonu. Zhruba 20 min po výkonu jsou svaly prokrvené a protažením zkráceného svalstva předcházíme bolesti z namožení. Správným strečinkem současně posilujeme svalovou sílu, zvyšuje se svalová pružnost a stáváme se ohebnější. Správný strečink pomáhá regeneraci svalů a způsobuje, že se po námaze cítíme dobře. Pokud budete tělo zatěžovat pravidelně a pozvolna s ohledem na celkovou fyzičku, tkáně zvýšené aktivitě přivyknou a vy budete v pohodě. A abyste se na další pohyb těšili, relaxujte! Je úplně jedno, jestli si dáte masáž, vířivku, bazén nebo saunu, zaleží jen na vás.

Masáž odplaví únavové látky. Na většině míst těla ji zvládnete sami a k tomu vám pomohou masážní přípravky. Stačí použít třeba tradiční Francovku a kombinovat ji s masážním gelem či krémem. S odplavením únavových látek výborně pomáhají extrakty bylin, obsahují je gely i krémy od Alpy. U krémů dbejte také na kvalitní masťový základ, abyste si nepodráždili pokožku.

A rada na závěr? Hýbejte se a sportujte pro radost a dobrý pocit. Vychutnejte si příliv endorfinů tak, jak je libo, protože určitě nejde o strhání těla. Naopak! Je důležité nepřetěžovat se a zátěž si dávkovat. Pěkně pozvolna, aby vaše svaly, klouby, úpony i šlachy zůstaly dlouho v pohodě a ve vzájemné souhře.

