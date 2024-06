Jste milovníky výběrových ledových káv a hledáte příjemné osvěžení horkých dnů? Pak vás dozajista překvapí nový nápoj HELL ICE COFFEE Pink Latte, v němž se snoubí ledová káva s neodolatelnou příchutí bílé čokolády a šťavnaté jahody! Růžová je prostě hitem letošního léta!

HELL ENERGY fantazii rozhodně meze neklade a neustále se snaží svým fanouškům přinášet nové experimentální příchutě. Tentokrát propojila sametovou bílou čokoládu s opojným jahodovým aromatem. Bílá čokoláda se totiž díky své jemné chutí skvěle kombinuje se sladkokyselou jahodou. No a co se k čokoládě hodí lépe, než káva? Přidání bílé čokolády do ledové kávy HELL ICE COFFEE dává této limitované edici neodolatelný rozměr!

Zdroj: hellenergy.comNovinka je ideální jako osvěžení horkých letních dnů strávených u vody s rodinou nebo přáteli. Krásná růžová barva navíc dodává nápoji lákavý a atraktivní vzhled. Vychlazený HELL ICE COFFEE Pink Latte se tak bude dozajista vyjímat ve sklenici s ledovými kostkami a bude tou pravou sladkou tečkou, která rozzáří vaše dny!

Nápoj HELL ICE COFFEE Pink Late, stejně jako ostatní druhy ledové kávy HELL ICE COFFEE, je složen z extraktu pravé kávy a neobsahuje žádné konzervační látky, syntetická sladidla nebo umělá barviva. Tato ledová káva je balená v klasické recyklovatelné plechovce, která se vyznačuje novým atraktivním designem. Vychutnat si ji tak můžete jednoduše kdykoliv během dne, ať už jste doma nebo venku.

O společnosti HELL ENERGY Společnost HELL ENERGY založená v Maďarsku v roce 2006 je v současné době jednou z nejrychleji se rozvíjejících FMCG značek. Během pouhých čtyř let se stala lídrem na maďarském trhu a expandovala do dalších zemí světa, zejména v Evropě a Asii. Momentálně je dostupná na více než 60 trzích, v několika z nich je uznaným lídrem ve svém segmentu. Za úspěchem HELL ENERGY stojí vynikající kvalita, příznivá cena, široká dostupnost a prvotřídní marketingové aktivity. Společnost je jedinečným hráčem na poli výroby energetických nápojů a jako jediná na světě může říct, že je lídrem tohoto odvětví hned v několika zemích. Je rovněž vlastníkem ultramoderní plnírny a továrny na hliníkové nápojové plechovky, což jí dává bezkonkurenční celosvětovou strategickou pozici.

