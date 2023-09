Dodejte svému bytu či domu tu pravou a neodmyslitelnou vůni a atmosféru domova plnou harmonie, jistoty a bezpečí a doplňte svoji domácnost o novinku, originální přírodní sójovou svíčku ZEN od české značky Svíčkuj, novinky na našem trhu.

Sójová aroma svíčka | Foto: svickuj.cz

Sójová svíčka ZEN nadchne především jemnou, čistou, relaxační a harmonizující vůní plnou klidu a rovnováhy založené na kombinaci santalu, jasmínu, citrónu a vanilky. Svěží a přirozeně čistá vůně promění každou místnost ve skutečný útulný domov, který s ní získá tu pravou atmosféru rodinného krbu, zázemí či ostrovu jistoty a bezpečí. Svíčka ZEN zároveň zvládne navodit relaxační atmosféru a výrazně svou vůní přispět i ke zklidnění mysli, uvolnění, harmonii a relaxaci. Vyrobena je ze 100% přírodního sójového vosku a o její nezaměnitelnou a plnou vůní se stará 100% přírodní rostlinný vonný olej tvořený esenciálními oleji. Vše ještě podtrhuje přírodní bavlněný knot. To vše bez použití jakékoli chemie, umělých barviv a aroma či jiných syntetických přísad. Svíčka je vyrobena ručně v České republice s důrazem na kvalitu každého kousku, péči a individuální přístup. Prožitek ze svíčky navíc ještě umocňuje exkluzivní design s originální kresbou autorek na tmavém skle, v němž je svíčka balena.

Aroma svíčka vanilka 500 mlZdroj: svickuj.cz

Pořiďte si originální doplněk, který vašemu bydlení dodá to pravé a zajistěte své domácnosti skutečnou vůni domova.

Vůněmi, svíčkami a útulným domovem proti podzimnímu stresu!

Podzim je téměř za dveřmi! A ačkoli i on má své neopakovatelné kouzlo u drtivé většiny populace bývá vnímán jako nejméně oblíbené roční období. Sychravé počasí, déšť, kratší dny, více vrstev oblečení, chlad a do toho povinnosti a hektické pracovní období, začátek školního roku nebo podzimní deprese a únava. Aspektů, které právě s přicházejícím podzimem negativně působí na naši psychiku je více než dost. Víte ale, proč tomu tak je? Odpověď je jednoduchá. Naši psychiku negativně ovlivňuje subjektivní pocit chladu, tedy právě sychravé počasí a méně slunečního svitu. A naopak, pokud zažíváme pocity tepla, například ještě spojené s dostatkem světla a vůní, cítíme se komfortně, plni energie a chuti do života. Roční období sice neovlivníme, ale alespoň trochu více světla, tepla a vůní si do svého života dodat můžeme. Jak? Například vhodně zvolenými svíčkami, ideálně těmi vonnými, které nejen, že vyladí náš interiér, ale pozitivní ovlivní i naši psychiku tím, jak nám dodají nám hřejivé pocity tepla domova, harmonie a štěstí.

Podzimní únava, deprese nebo splíny patří k podzimu čím dál více. Kratší dny, chlad a zima a ubývající sluneční svit skutečně naši psychiku negativně ovlivňují. A když se k tomu přidá i fakt, že jsme vlivem rychlého životního stylu prakticky odpojeni od přírody a jejích cyklů a ani neumíme správně relaxovat jako naši předci, není divu, že se právě v tomto čase cítíme skleslí a bez energie. A tak se často sázíme na pomoc s podobě nejrůznějších prášků a dalších přípravků, přemýšlíme, jak se co nejvíce nabudit abychom vše zvládli anebo naopak neřešíme vůbec nic a takzvaně chodíme od ničeho k ničemu.

Zdroj: svickuj.cz

Přitom stačí tak málo. Třeba jen doplnit svůj životní prostor, byt či dům o ty správné doplňky, udělat vhodný podzimní restart okolo nás a načerpat z našeho okolního světa tu správnou energii. Třeba z doplňků, jakými jsou vůně a svíčky nebo aroma svíčky, ideálně ty přírodní. Ty nám totiž jednoduše dodají pocity tepla a útulného domova, zajistí nám více světla, a navíc naši psychiku a mysl pozitivně stimulují i vhodně zvolenou vůní.

Svíčka jako doplněk domova i pomocník pro psychikou pohodu

Podzim je časem, kdy opět na řadu přichází svíčky. Důvod je jasný. Potřebujeme si do své domácnosti přinést více světla, krátké dny jsou jako stvořené pro večerní zapálení svíčky, a navíc nás pohled do plamene svíčky dovede nejen pocitově vnitřně prohřát, ale také nás zklidnit, harmonizovat a napomoci s relaxací a uvolnění po náročném dni. Pokud navíc vsadíme na vhodné aroma svíčky, třeba s vůní santalu nebo vanilky (např. Aroma svíčka ZEN, Svíčkuj) podpoří jejich vůně naši psychiku a mysl i na další úrovni a dodá jim to pravé zklidnění a navodí i pocity jistoty a bezpečí. A přesně to aktuálně nejvíce potřebujeme! Svíčky, zejména pak aroma svíčky, jsou tak ideální cestou, jak vhodně naladit svoji psychiku a říct veškerým stresům depresím a podzimní únavě stop.

Nová energie domova s vůněmi a svíčkami

Pokud se s přicházejícím podzimem potýkáme s nedostatkem energie a bojujeme s únavou a vyčerpáním, je třeba vedle vyvážené stravy, kvalitního a dostatečné spánku nebo vhodné míry odpočinku řešit i svět, který nás obklopuje. Tím je na prvním místě náš domov. Někdy můžeme mít pocit, že jsme udělali vše pro znovu nastartování a načerpání energie, ale stále necítíme změnu. Odpověď se někdy skrývá i v našem domě i bytě. Pokud žijeme hektickým životním stylem a nemáme čas si uklidit, natož uspořádat byt a pořídit doplňky, které mu přidají na útulnosti, tak, že se do něj budeme každý večer rádi vracet, nemůžeme očekávat, že se v takovém prostředí budeme cítit 100% komfortně.

Kouzelná nocZdroj: svickuj.cz

Nesmíme proto zapomínat myslet i na naše bydlení. Nakonec, není třeba velkých změn. Stačí trochu vyladit náš interiér a dokoupit ty správné doplňky, od nejrůznějších měkkých dekoračních polštářků, doplňků v podzimním stylu až po vůně, svíčky a aroma svíčky. Ty nejen, že skvěle vypadají a dovedou zajistit to pravé kouzlo domova, ale pomohou i s naším psychickým naladěním. Vonné svíčky, ideálně ty přírodní založené jen na přírodních vonných olejích a esencích (např. Aroma svíčky od Svíčkuj) zvládnou účinně stimulovat naši psychiku a dodají jí pocity štěstí, harmonie a tepla rodinného krbu a naladí na relaxaci.

Každodenní svíčkový rituál

Věděli jste, že psychiku pozitivně ovlivňuje i pravidelnost? Ano, je to skutečně tak. Rituály a pravidelně opakující se činnosti přináší do našeho života klid, harmonii a jistotu, které rovněž působí proti stresu a depresím.

Na podzim je navíc ideální doba, jak začít například s takzvanými večerními svíčkovými rituály. I ty totiž působí proti stresu a splínům, už jen tím, že během hektických dnů máme možnost se na něco těšit. Tedy například na příchod domů a zapálení naší oblíbené aroma svíčky, nasávání její vůně a zklidnění se pohledem do jejího plamene.

„Svíčky patřily do našich životů po staletí, naši předci si s nimi nejen svítili, ale také je používali právě pro harmonizaci svého životního prostředí, domů i svého vnitřního světa. A přesně to bychom měli zejména v čase stresu a shonu udělat i my. Na chvíli se zastavit a nechat se okouzlit přírodními vůněmi. K podzimu patří například vůně vanilky, zázvoru, santalu a pomeranče, a právě ty v našich svíčkách hrají významnou roli. Nejen, že vůně bezprostředně uvolňují naši mysl a zklidňují emoce pří samotném pálení aroma svíčky, ale dovedou příjemně provonět naše byty a zajistit nám nejen jedinečnou vůni domova, ale třeba i pomoci s usínáním,“ vysvětluje Kamila Mučková, zakladatelka projektu ručně vyráběných přírodních svíček Svíčkuj a dodává: „Je ale třeba vsadit skutečně na kvalitní přírodní svíčky bez umělého vosku a chemických vůní, které by na nás naopak mohly působit rušivě. U nás ve Svíčkuj proto vyrábíme jen svíčky ze sójového vosku s bavlněným knotem, založené pouze na vůních v podobě vonných olejů a esencí.“

SVÍČKUJ je originální česká značka a doslova vysněný a vymazlený projekt dvou výtvarnic. V sortimentu značky nalezneme především ručně vyráběné 100 % přírodní sójové svíčky, ale i bytové parfémy nebo doplňky pro svíčky. Díky individuálnímu přístupu jsou všechny svíčky vyráběny ručně s láskou a péčí, s důrazem na detail a kvalitu, tak, aby zákazníkovi přinesly do jeho domácnosti to nejlepší – od ryze přírodního složení, vůně i knotu až po osobitý, neopakovatelný a stylový design každého kousku. Všem svíčkám dominuje originální kresba autorek ladící s danou svíčkou. SVÍČKUJ navíc vyniká osobním přístupem ke každému produktu, který autorky Kamila a Míša tvoří od A do Z – od prvotní kresby, přes grafickou přípravu, míchání esenciálních olejů a práci s voskem až po lepení etiket, focení finálních produktů a balení. To vše navíc 100% přírodně, bez jakékoli chemie a syntetických přísad pro pravou a poctivou vůni každého interiéru.

PŘÍRODNÍ SÓJOVÁ SVÍČKA S ČISTOU RELAXAČNÍ VŮNÍ SANTALU, JASMÍNU, CITRÓNU A VANILKY.

Sójova aroma svíčka ZEN 120 a 180 mlZdroj: svickuj.cz