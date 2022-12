Alžběta II., její rodina, dynastie a Firma: Současnost a budoucnost rodu Windsorů.

Britská královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022. Odešla jen několik měsíců poté, co v červnu oslavila v roce 2022 své platinové jubileum, sedmdesát let na trůně. Její příběh je bez nadsázky příběhem století. Britská panovnice desítky let budila všeobecný respekt, úctu a sympatie – a to i v zemích, které se samy dávno monarchie zbavily. Když zemřela, jako by se celý svět na chvíli zastavil.

To všechno je tématem Kniha od autorky Ireny Cápové vás provede tímto příběhem a odpoví na otázky, proč se vlastně těšila královna Alžběta II. takovému všeobecnému respektu a popularitě, jaký je její odkaz v současném světě, co to vlastně znamená, být „senior royal“, v čem tkví práce královské rodiny, či co se bude dít nyní, když se britským panovníkem stal někdejší princ z Walesu, Charles, nový král Karel III.

