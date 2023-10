Za úsvitu leží mladý pár na zádech u skomírajícího ohně. Drží se za ruce a mají otevřené oči, ale jejich těla jsou už chladná…

Foto: grada.cz

Když strážce parku narazí v lese na těla Valerie a Tylera Yatesových, detektiv Josie Quinnová tuší, že jde o víc než jen o náhodnou otravu. Pitva jí dá za pravdu – Valerii někdo před smrtí do krku hrubě zastrčil přívěsek. Při prohledávání okolí objeví Josiin tým třetí spací pytel, což naznačuje, že u ohně mohl být tu noc ještě někdo. Byla to neznámá pohřešovaná oběť? Nebo podezřelý na útěku? Mohla by to být žena, která chvíli nato vyběhla z lesa přímo pod kola Josiina auta? Indicie Josii vedou na místa ukrytá hluboko v lese – do propletených jeskyní a na statek mimo civilizaci, kam se lidé chodí schovávat a kde se setkají s mladou dívkou s vyděšenýma očima a obvázanými zápěstími, která ví víc, než říká. Druhý den ji však najdou mrtvou. A se shodným přívěskem… Josie musí zjistit význam smrtelné ozdoby a dopadnout zvráceného vraha dříve, než přijde o život další nevinný člověk. Nebo už je příliš pozdě a vše pohltí temnota?

O Autorovi

Reganová Lisa

Lisa Reganová je kromě bestsellerové série s detektivem Josií Quinnovou autorkou i dalších krimi thrillerů. Je členkou spisovatelských skupin Sisters in Crime, International Thriller Writers a Mystery Writers of America.

Žije ve Philadelphii se svým manželem, dcerou a bostonským teriérem, který se jmenuje Mr. Phillip.

Celosvětovou pozornost si získala právě prvním dílem ze série s vyšetřovatelkou Josií Quinnovou Mizející dívky, v němž se Josie musela vypořádat se sériovým vrahem a únoscem, který v okolí řádil celá léta. Na jeho úspěch navázala dalším příběhem Dívka beze jména, kde musela přijít na to, zda je neznámá žena svědkyně, pachatelka, nebo budoucí oběť. Ve třetím díle Matčin hrob pak Lisa Reganová připravila své hrdince případ, který ji donutil vrátit se do její bolestné minulosti.



Ve čtvrtém případu Nečekané přiznání pak předložila detektivům zapeklitou otázku, jak dobře znají lidi okolo sebe a jestli budou stát za svými přáteli, i kdyby vše naznačovalo, že zabili. Pátý díl ze série s názvem Pohřbené kosti opět vrací do středu dění Josii Quinnovou a jejího přítele a kolegu Noaha Fraleyho. První oběť, která rozpoutá doslova vražedné šílenství po celém okrese, je totiž Colette Fraleyová – Noahova maminka. I šestý případ Tichý pláč se Josie dotýká. Jde v něm totiž o únos sedmileté holčičky, jejíž nalezení komplikuje fakt, že její rodiče neříkají detektivům celou pravdu…

